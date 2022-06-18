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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 чер, 2022 11:28
Sain_повернувся написав:WallNutPen
з 2011 року не було жодного андроїда((( Брати у знайомих для входу в свій банкінг якось не секюрно, та й навіщо цей геморой...
Ну тада конечно - спорт мимо...
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Додано: Суб 18 чер, 2022 11:32
А чо слышно по Белой у Спорта, када?
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