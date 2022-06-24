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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 206207208209

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.2 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
60%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 17:07

  kulikrom написав:lara_08
предлагаю померяться личным опытом.
Скриншот текущий с яблокофона от меня. Жду алаверды
тыц

И что я сейчас вышлю, если у меня уже 20 июня возвращён кредлимит до 10к. На ветке изи за 20 июня есть подтверждение моих слов как минимум ещё двумя людьми с форума joik и Howl. Можете посмотреть.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 17:08

Re: Sportbank

+1 успешный. Не то, чтобы мне нужно было, но ради интереса попросил 10к и тут же подтвердили.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 17:15

  ingtrans написав:ради интереса попросил 10к и тут же подтвердили.

bold не зря придумали. Я выделял, что коллега lara_08 заверяет, что якобы, именно в приложении банка, не на ветке котрого идёт обсуждение, можно подать заявку. Я, в качестве доказательства своих слов, привёл скриншот из приложения сделанный сегодня. Кстати, коллега lara_08, вы так же можете запросить в приложении увеличение текущего и показать ваш скриншот сообществу. Нет у меня основания доверять вашим словам.
kulikrom
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 17:29

  kulikrom написав:
  ingtrans написав:ради интереса попросил 10к и тут же подтвердили.

bold не зря придумали. Я выделял, что коллега lara_08 заверяет, что якобы, именно в приложении банка, не на ветке котрого идёт обсуждение, можно подать заявку. Я, в качестве доказательства своих слов, привёл скриншот из приложения сделанный сегодня. Кстати, коллега lara_08, вы так же можете запросить в приложении увеличение текущего и показать ваш скриншот сообществу. Нет у меня основания доверять вашим словам.

Специально для недоверчивых - https://files.fm/f/ywt8nq2c6
Тоже сегодняшний скриншот, сделанный буквально за 5 минут до моего сообщения.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 17:38

  ingtrans написав:
  kulikrom написав:
  ingtrans написав:ради интереса попросил 10к и тут же подтвердили.

bold не зря придумали. Я выделял, что коллега lara_08 заверяет, что якобы, именно в приложении банка, не на ветке котрого идёт обсуждение, можно подать заявку. Я, в качестве доказательства своих слов, привёл скриншот из приложения сделанный сегодня. Кстати, коллега lara_08, вы так же можете запросить в приложении увеличение текущего и показать ваш скриншот сообществу. Нет у меня основания доверять вашим словам.

Специально для недоверчивых - https://files.fm/f/ywt8nq2c6
Тоже сегодняшний скриншот, сделанный буквально за 5 минут до моего сообщения.

Он и этому не поверит судя по всему. У него не получается - значит у всех так.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 18:47

Масове обрізання КЛ, як таке, автоматично не означає проблеми у банки. Може у них така антикризова стратегія? Крім того, дві з трьох віртуальних банок ліміти вже давно повернули самі.

Більше того, якщо говорити конкретно про Спорт, то тут депо лише у гривні і під час війни гарантуються державою у повному обсязі - навіть не доведеться плакатися за курсовою різницею. Майбутнього ніхто не знає, але соломки підстелено достатньо.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 20:36

  Howl написав:vadlme, https://www.facebook.com/Denys.Saprykin

Дякую!
vadlme
 
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  #<1 ... 206207208209
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