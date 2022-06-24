ingtrans написав:ради интереса попросил 10к и тут же подтвердили.
bold не зря придумали. Я выделял, что коллега lara_08 заверяет, что якобы, именно в приложении банка, не на ветке котрого идёт обсуждение, можно подать заявку. Я, в качестве доказательства своих слов, привёл скриншот из приложения сделанный сегодня. Кстати, коллега lara_08, вы так же можете запросить в приложении увеличение текущего и показать ваш скриншот сообществу. Нет у меня основания доверять вашим словам.
ingtrans написав:ради интереса попросил 10к и тут же подтвердили.
bold не зря придумали. Я выделял, что коллега lara_08 заверяет, что якобы, именно в приложении банка, не на ветке котрого идёт обсуждение, можно подать заявку. Я, в качестве доказательства своих слов, привёл скриншот из приложения сделанный сегодня. Кстати, коллега lara_08, вы так же можете запросить в приложении увеличение текущего и показать ваш скриншот сообществу. Нет у меня основания доверять вашим словам.
ingtrans написав:ради интереса попросил 10к и тут же подтвердили.
bold не зря придумали. Я выделял, что коллега lara_08 заверяет, что якобы, именно в приложении банка, не на ветке котрого идёт обсуждение, можно подать заявку. Я, в качестве доказательства своих слов, привёл скриншот из приложения сделанный сегодня. Кстати, коллега lara_08, вы так же можете запросить в приложении увеличение текущего и показать ваш скриншот сообществу. Нет у меня основания доверять вашим словам.
Масове обрізання КЛ, як таке, автоматично не означає проблеми у банки. Може у них така антикризова стратегія? Крім того, дві з трьох віртуальних банок ліміти вже давно повернули самі.
Більше того, якщо говорити конкретно про Спорт, то тут депо лише у гривні і під час війни гарантуються державою у повному обсязі - навіть не доведеться плакатися за курсовою різницею. Майбутнього ніхто не знає, але соломки підстелено достатньо.