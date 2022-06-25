ingtrans написав:ради интереса попросил 10к и тут же подтвердили.
bold не зря придумали. Я выделял, что коллега lara_08 заверяет, что якобы, именно в приложении банка, не на ветке котрого идёт обсуждение, можно подать заявку. Я, в качестве доказательства своих слов, привёл скриншот из приложения сделанный сегодня. Кстати, коллега lara_08, вы так же можете запросить в приложении увеличение текущего и показать ваш скриншот сообществу. Нет у меня основания доверять вашим словам.
ingtrans написав:ради интереса попросил 10к и тут же подтвердили.
bold не зря придумали. Я выделял, что коллега lara_08 заверяет, что якобы, именно в приложении банка, не на ветке котрого идёт обсуждение, можно подать заявку. Я, в качестве доказательства своих слов, привёл скриншот из приложения сделанный сегодня. Кстати, коллега lara_08, вы так же можете запросить в приложении увеличение текущего и показать ваш скриншот сообществу. Нет у меня основания доверять вашим словам.
ingtrans написав:ради интереса попросил 10к и тут же подтвердили.
bold не зря придумали. Я выделял, что коллега lara_08 заверяет, что якобы, именно в приложении банка, не на ветке котрого идёт обсуждение, можно подать заявку. Я, в качестве доказательства своих слов, привёл скриншот из приложения сделанный сегодня. Кстати, коллега lara_08, вы так же можете запросить в приложении увеличение текущего и показать ваш скриншот сообществу. Нет у меня основания доверять вашим словам.
Масове обрізання КЛ, як таке, автоматично не означає проблеми у банки. Може у них така антикризова стратегія? Крім того, дві з трьох віртуальних банок ліміти вже давно повернули самі.
Більше того, якщо говорити конкретно про Спорт, то тут депо лише у гривні і під час війни гарантуються державою у повному обсязі - навіть не доведеться плакатися за курсовою різницею. Майбутнього ніхто не знає, але соломки підстелено достатньо.
lara_08 написав:На ветке изи за 20 июня есть подтверждение моих слов как минимум ещё двумя людьми с форума joik и Howl.
На соседнем форуме немного обсуждение было в другом русле. Кредитный лимит был блокирован, но клиент видел со своей "колокольни" это как уменьшение кредитного лимита. В УБКИ информация о снижении кредитного лимита не подавалась. Заявка на изменение кредитного лимита обрабатывается в сторону понижения, т. е. у клиента до войны было 50к грн лимита, в середине июня он решил сделать 10к грн, чтобы убрать срезания в начале июня и в этоге он 10к грн вернул, но и снизил лимит до 10к грн. В общем, как-то запутано.
sportbank мне лимит не дал (регистрировался в прошлую пятницу), но поставил на мониторинг.
Судя по сообщениям на ветке изи за 20 июня было где-то 4 к 1, т.е. 4 успешных кейса и 1 ваш неуспешный
По поводу лимитов IZI-банк, удалось подать через мобильное приложение заявку на лимит, но только чуть меньше (на 50грн.), чем было до снижения лимитов, больше и сколько было, приложение не дало возможность подать. Заявку подал 4-е дня назад, результата нет, лимит не восстановлен. Поддержка говорит, что глобально, пока лимиты не восстанавливают, и индивидуально мне, не захотели рассматривать.
Кейс не успешный, может у кого то и получилось, единичные случаи, но в общем, судя по всему, пока не получается.