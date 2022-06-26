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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 207208209210

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.2 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
60%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 18:30

  kulikrom написав:
  lara_08 написав:По Изи подайте через приложение заявку на увеличение кредлимита

"ох уж мне эти сказочники" (с) Вы то сами пробовали, коллега, то, о чём утвердительно сообщили обществу?! Мне, откровенно, лень аттачить скриншот, но
наразі можна тільки зменшити кредитний ліміт

По слухам, только через горячку в выбранном канале коммуникации у коллег был возвращен лимит.
Да и пост мой был скорее о текущем здоровье Сырожиных баночек, а не жалобой на обрезание.

было 5, потом 0, по запросу поднять до 5, сразу же успех. Когда попытался потом до 10К, то сообщение, только уменьшить
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 18:34

  kulikrom написав:lara_08
предлагаю померяться личным опытом.
Скриншот текущий с яблокофона от меня. Жду алаверды
тыц

а вы точно свою сумму указали? Попробуйте с 500 начать
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 18:36

  ol_zy написав:
  kulikrom написав:lara_08
предлагаю померяться личным опытом.
Скриншот текущий с яблокофона от меня. Жду алаверды
тыц

а вы точно свою сумму указали? Попробуйте с 500 начать

Я указал 2000. Отлуп. Можно только уменьшить. С текущего нуля... И чё это доказывает?
Уже все давно поняли. Кому-то лимит Изя возвращает. Но далеко не всем. Логика понятна только самому изе. Поэтому успешные примеры поднятия лимита не доказывают абсолютно ничего. Равно как и обратные примеры
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 19:14

  WallNutPen написав:Поэтому успешные примеры поднятия лимита не доказывают абсолютно ничего.

Вони доводять, що безапеляційні звинувачення форумчан у брехні є безпідставними. Власне, навколо цього і піднявся основний срач. Ліміти ж Ганна Сергіївна й до війни доволі випадковим чином роздавала - тут нічого нового.
klug
 
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  #<1 ... 207208209210
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