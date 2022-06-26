kulikrom написав:lara_08 предлагаю померяться личным опытом. Скриншот текущий с яблокофона от меня. Жду алаверды тыц
а вы точно свою сумму указали? Попробуйте с 500 начать
Я указал 2000. Отлуп. Можно только уменьшить. С текущего нуля... И чё это доказывает? Уже все давно поняли. Кому-то лимит Изя возвращает. Но далеко не всем. Логика понятна только самому изе. Поэтому успешные примеры поднятия лимита не доказывают абсолютно ничего. Равно как и обратные примеры
WallNutPen написав:Поэтому успешные примеры поднятия лимита не доказывают абсолютно ничего.
Вони доводять, що безапеляційні звинувачення форумчан у брехні є безпідставними. Власне, навколо цього і піднявся основний срач. Ліміти ж Ганна Сергіївна й до війни доволі випадковим чином роздавала - тут нічого нового.