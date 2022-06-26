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банках (гарне і погане) / Sportbank Sportbank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 207208209210 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sportbank 3.2 5 10 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 60% 6 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 40% 4 Всього голосів : 10 Додано: Нед 26 чер, 2022 18:30 kulikrom написав: lara_08 написав: По Изи подайте через приложение заявку на увеличение кредлимита По Изи подайте череззаявку на увеличение кредлимита

"ох уж мне эти сказочники" (с) Вы то сами пробовали, коллега, то, о чём утвердительно сообщили обществу?! Мне, откровенно, лень аттачить скриншот, но

наразі можна тільки зменшити кредитний ліміт

По слухам, только через горячку в выбранном канале коммуникации у коллег был возвращен лимит.

Да и пост мой был скорее о текущем здоровье Сырожиных баночек, а не жалобой на обрезание. "ох уж мне эти сказочники" (с) Вы то сами пробовали, коллега, то, о чём утвердительно сообщили обществу?! Мне, откровенно, лень аттачить скриншот, ноПо слухам, только через горячку в выбранном канале коммуникации у коллег был возвращен лимит.Да и пост мой был скорее о текущем здоровье Сырожиных баночек, а не жалобой на обрезание.

было 5, потом 0, по запросу поднять до 5, сразу же успех. Когда попытался потом до 10К, то сообщение, только уменьшить было 5, потом 0, по запросу поднять до 5, сразу же успех. Когда попытался потом до 10К, то сообщение, только уменьшить ol_zy

Повідомлень: 7373 З нами з: 20.01.15 Подякував: 444 раз. Подякували: 776 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 чер, 2022 18:34 kulikrom написав: lara_08

предлагаю померяться личным опытом.

Скриншот текущий с яблокофона от меня. Жду алаверды

тыц предлагаю померяться личным опытом.Скриншот текущий с яблокофона от меня. Жду алаверды

а вы точно свою сумму указали? Попробуйте с 500 начать а вы точно свою сумму указали? Попробуйте с 500 начать ol_zy

Повідомлень: 7373 З нами з: 20.01.15 Подякував: 444 раз. Подякували: 776 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 чер, 2022 18:36 ol_zy написав: kulikrom написав: lara_08

предлагаю померяться личным опытом.

Скриншот текущий с яблокофона от меня. Жду алаверды

тыц предлагаю померяться личным опытом.Скриншот текущий с яблокофона от меня. Жду алаверды

а вы точно свою сумму указали? Попробуйте с 500 начать а вы точно свою сумму указали? Попробуйте с 500 начать

Я указал 2000. Отлуп. Можно только уменьшить. С текущего нуля... И чё это доказывает?

Уже все давно поняли. Кому-то лимит Изя возвращает. Но далеко не всем. Логика понятна только самому изе. Поэтому успешные примеры поднятия лимита не доказывают абсолютно ничего. Равно как и обратные примеры Я указал 2000. Отлуп. Можно только уменьшить. С текущего нуля... И чё это доказывает?Уже все давно поняли. Кому-то лимит Изя возвращает. Но далеко не всем. Логика понятна только самому изе. Поэтому успешные примеры поднятия лимита не доказывают абсолютно ничего. Равно как и обратные примеры WallNutPen Повідомлень: 517 З нами з: 08.06.20 Подякував: 13 раз. Подякували: 144 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 чер, 2022 19:14 WallNutPen написав: Поэтому успешные примеры поднятия лимита не доказывают абсолютно ничего. Поэтому успешные примеры поднятия лимита не доказывают абсолютно ничего.

Вони доводять, що безапеляційні звинувачення форумчан у брехні є безпідставними. Власне, навколо цього і піднявся основний срач. Ліміти ж Ганна Сергіївна й до війни доволі випадковим чином роздавала - тут нічого нового. Вони доводять, що безапеляційні звинувачення форумчан у брехні є безпідставними. Власне, навколо цього і піднявся основний срач. Ліміти ж Ганна Сергіївна й до війни доволі випадковим чином роздавала - тут нічого нового. klug Повідомлень: 7046 З нами з: 18.08.14 Подякував: 302 раз. Подякували: 969 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 чер, 2022 20:40 klug написав: WallNutPen написав: Поэтому успешные примеры поднятия лимита не доказывают абсолютно ничего. Поэтому успешные примеры поднятия лимита не доказывают абсолютно ничего.

Вони доводять, що безапеляційні звинувачення форумчан у брехні є безпідставними. Власне, навколо цього і піднявся основний срач. Ліміти ж Ганна Сергіївна й до війни доволі випадковим чином роздавала - тут нічого нового. Вони доводять, що безапеляційні звинувачення форумчан у брехні є безпідставними. Власне, навколо цього і піднявся основний срач. Ліміти ж Ганна Сергіївна й до війни доволі випадковим чином роздавала - тут нічого нового.

Безапелляционные заявления были с обеих сторон. Причем со стороны "удачных" кейсов их даже было больше и они появились раньше.

И к примеру я могу понять того кто требовал скрины "удачников" - причиной тому та безапелляционность которая была написана при неудачной попытке поднять лимит о том что лимит сейчас можно только понизить. Прочитав такое от имени банка вполне может появится сомнения что опоненты говорят не правду

Но какая разница. Не зависимо от "срача" все равно каждый может воспользоваться лишь тем что есть. Безапелляционные заявления были с обеих сторон. Причем со стороны "удачных" кейсов их даже было больше и они появились раньше.И к примеру я могу понять того кто требовал скрины "удачников" - причиной тому та безапелляционность которая была написана при неудачной попытке поднять лимит о том что лимит сейчас можно только понизить. Прочитав такое от имени банка вполне может появится сомнения что опоненты говорят не правдуНо какая разница. Не зависимо от "срача" все равно каждый может воспользоваться лишь тем что есть. WallNutPen Повідомлень: 517 З нами з: 08.06.20 Подякував: 13 раз. Подякували: 144 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 чер, 2022 22:16 WallNutPen написав: klug написав: WallNutPen написав: Поэтому успешные примеры поднятия лимита не доказывают абсолютно ничего. Поэтому успешные примеры поднятия лимита не доказывают абсолютно ничего.

Вони доводять, що безапеляційні звинувачення форумчан у брехні є безпідставними. Власне, навколо цього і піднявся основний срач. Ліміти ж Ганна Сергіївна й до війни доволі випадковим чином роздавала - тут нічого нового. Вони доводять, що безапеляційні звинувачення форумчан у брехні є безпідставними. Власне, навколо цього і піднявся основний срач. Ліміти ж Ганна Сергіївна й до війни доволі випадковим чином роздавала - тут нічого нового.

Безапелляционные заявления были с обеих сторон. Причем со стороны "удачных" кейсов их даже было больше и они появились раньше.

И к примеру я могу понять того кто требовал скрины "удачников" - причиной тому та безапелляционность которая была написана при неудачной попытке поднять лимит о том что лимит сейчас можно только понизить. Прочитав такое от имени банка вполне может появится сомнения что опоненты говорят не правду

Но какая разница. Не зависимо от "срача" все равно каждый может воспользоваться лишь тем что есть. Безапелляционные заявления были с обеих сторон. Причем со стороны "удачных" кейсов их даже было больше и они появились раньше.И к примеру я могу понять того кто требовал скрины "удачников" - причиной тому та безапелляционность которая была написана при неудачной попытке поднять лимит о том что лимит сейчас можно только понизить. Прочитав такое от имени банка вполне может появится сомнения что опоненты говорят не правдуНо какая разница. Не зависимо от "срача" все равно каждый может воспользоваться лишь тем что есть.

Ніби телевізор увімкнув: і "какаяразніца", і "ніфсьо так адназначна", і "его спровоцировали". До бінго залишилося ще це все на мапі показати.



Тональність спілкування сторін, на мою суб'єктивну думку, була від початку зовсім різною. Подальшу суперечку на цю тему бачу безперспективною, особливо на гілці іншої банки. Ніби телевізор увімкнув: і "какаяразніца", і "ніфсьо так адназначна", і "его спровоцировали". До бінго залишилося ще це все на мапі показати.Тональність спілкування сторін, на мою суб'єктивну думку, була від початку зовсім різною. Подальшу суперечку на цю тему бачу безперспективною, особливо на гілці іншої банки. klug Повідомлень: 7046 З нами з: 18.08.14 Подякував: 302 раз. Подякували: 969 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 207208209210 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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