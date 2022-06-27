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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 207208209210

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.2 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
60%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 18:30

  kulikrom написав:
  lara_08 написав:По Изи подайте через приложение заявку на увеличение кредлимита

"ох уж мне эти сказочники" (с) Вы то сами пробовали, коллега, то, о чём утвердительно сообщили обществу?! Мне, откровенно, лень аттачить скриншот, но
наразі можна тільки зменшити кредитний ліміт

По слухам, только через горячку в выбранном канале коммуникации у коллег был возвращен лимит.
Да и пост мой был скорее о текущем здоровье Сырожиных баночек, а не жалобой на обрезание.

было 5, потом 0, по запросу поднять до 5, сразу же успех. Когда попытался потом до 10К, то сообщение, только уменьшить
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 18:34

  kulikrom написав:lara_08
предлагаю померяться личным опытом.
Скриншот текущий с яблокофона от меня. Жду алаверды
тыц

а вы точно свою сумму указали? Попробуйте с 500 начать
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 18:36

  ol_zy написав:
  kulikrom написав:lara_08
предлагаю померяться личным опытом.
Скриншот текущий с яблокофона от меня. Жду алаверды
тыц

а вы точно свою сумму указали? Попробуйте с 500 начать

Я указал 2000. Отлуп. Можно только уменьшить. С текущего нуля... И чё это доказывает?
Уже все давно поняли. Кому-то лимит Изя возвращает. Но далеко не всем. Логика понятна только самому изе. Поэтому успешные примеры поднятия лимита не доказывают абсолютно ничего. Равно как и обратные примеры
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 19:14

  WallNutPen написав:Поэтому успешные примеры поднятия лимита не доказывают абсолютно ничего.

Вони доводять, що безапеляційні звинувачення форумчан у брехні є безпідставними. Власне, навколо цього і піднявся основний срач. Ліміти ж Ганна Сергіївна й до війни доволі випадковим чином роздавала - тут нічого нового.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 20:40

  klug написав:
  WallNutPen написав:Поэтому успешные примеры поднятия лимита не доказывают абсолютно ничего.

Вони доводять, що безапеляційні звинувачення форумчан у брехні є безпідставними. Власне, навколо цього і піднявся основний срач. Ліміти ж Ганна Сергіївна й до війни доволі випадковим чином роздавала - тут нічого нового.

Безапелляционные заявления были с обеих сторон. Причем со стороны "удачных" кейсов их даже было больше и они появились раньше.
И к примеру я могу понять того кто требовал скрины "удачников" - причиной тому та безапелляционность которая была написана при неудачной попытке поднять лимит о том что лимит сейчас можно только понизить. Прочитав такое от имени банка вполне может появится сомнения что опоненты говорят не правду
Но какая разница. Не зависимо от "срача" все равно каждый может воспользоваться лишь тем что есть.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 11:29

WallNutPen
Полагаю возникло непонимание логики ТАСа. Ключ кроется во фразе
Причем со стороны "удачных" кейсов их даже было больше и они появились раньше.
Просто у тех кейсов что появились раньше до "обнуления" был кредитный лимит. Так вот, по логике банка он был не обнулён, а заблокирован (что можно наблюдать, как пример, в выписке по Б5). Если у вас был лимит 50К,которым вы не можете пользоваться, а потом просите 10К, то по логике банка вы снижаете лимит, при этом банк его разблокирует и даёт им пользоваться.
Amid
 
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  #<1 ... 207208209210
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