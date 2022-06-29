kulikrom написав:lara_08 предлагаю померяться личным опытом. Скриншот текущий с яблокофона от меня. Жду алаверды тыц
а вы точно свою сумму указали? Попробуйте с 500 начать
Я указал 2000. Отлуп. Можно только уменьшить. С текущего нуля... И чё это доказывает? Уже все давно поняли. Кому-то лимит Изя возвращает. Но далеко не всем. Логика понятна только самому изе. Поэтому успешные примеры поднятия лимита не доказывают абсолютно ничего. Равно как и обратные примеры
WallNutPen написав:Поэтому успешные примеры поднятия лимита не доказывают абсолютно ничего.
Вони доводять, що безапеляційні звинувачення форумчан у брехні є безпідставними. Власне, навколо цього і піднявся основний срач. Ліміти ж Ганна Сергіївна й до війни доволі випадковим чином роздавала - тут нічого нового.
WallNutPen написав:Поэтому успешные примеры поднятия лимита не доказывают абсолютно ничего.
Вони доводять, що безапеляційні звинувачення форумчан у брехні є безпідставними. Власне, навколо цього і піднявся основний срач. Ліміти ж Ганна Сергіївна й до війни доволі випадковим чином роздавала - тут нічого нового.
Безапелляционные заявления были с обеих сторон. Причем со стороны "удачных" кейсов их даже было больше и они появились раньше. И к примеру я могу понять того кто требовал скрины "удачников" - причиной тому та безапелляционность которая была написана при неудачной попытке поднять лимит о том что лимит сейчас можно только понизить. Прочитав такое от имени банка вполне может появится сомнения что опоненты говорят не правду Но какая разница. Не зависимо от "срача" все равно каждый может воспользоваться лишь тем что есть.
WallNutPen Полагаю возникло непонимание логики ТАСа. Ключ кроется во фразе
Причем со стороны "удачных" кейсов их даже было больше и они появились раньше.
Просто у тех кейсов что появились раньше до "обнуления" был кредитный лимит. Так вот, по логике банка он был не обнулён, а заблокирован (что можно наблюдать, как пример, в выписке по Б5). Если у вас был лимит 50К,которым вы не можете пользоваться, а потом просите 10К, то по логике банка вы снижаете лимит, при этом банк его разблокирует и даёт им пользоваться.