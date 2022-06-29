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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 чер, 2022 11:15
Amethyst написав: anikola13 написав:
Сумму льготного периода по счёту сегодня закрывать или завтра ещё можно?
Сёдня мона сдернуть по р2р
Завтра ещё мона успеть закинуть СЭПом
... или с рюкзака
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Додано: Сер 29 чер, 2022 11:20
Water написав:
Оновили додаток для Андроїд, з'явилась біла картка.
В мене в плеймаркеті не має оновлення додатку спротбанку
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joik
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Додано: Сер 29 чер, 2022 11:36
joik написав: Water написав:
Оновили додаток для Андроїд, з'явилась біла картка.
В мене в плеймаркеті не має оновлення додатку спротбанку
Будет. У меня утром обновилось.
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Додано: Сер 29 чер, 2022 11:39
joik написав: Water написав:
Оновили додаток для Андроїд, з'явилась біла картка.
В мене в плеймаркеті не має оновлення додатку спротбанку
Оновлення часто йдуть хвилями, щоб не у всіх одразу зламалося. Повне викочування може зайняти від кількох годин до кількох днів. Очікуйте. Я теж поки чекаю.
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