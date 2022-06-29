RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sportbank

Sportbank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 208209210211

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.2 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
60%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 11:15

  Amethyst написав:
  anikola13 написав:Сумму льготного периода по счёту сегодня закрывать или завтра ещё можно?

Сёдня мона сдернуть по р2р
Завтра ещё мона успеть закинуть СЭПом

... или с рюкзака
WallNutPen
 
Повідомлень: 530
З нами з: 08.06.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 11:20

  Water написав:Оновили додаток для Андроїд, з'явилась біла картка.


В мене в плеймаркеті не має оновлення додатку спротбанку
joik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 635
З нами з: 24.07.17
Подякував: 43 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 11:36

  joik написав:
  Water написав:Оновили додаток для Андроїд, з'явилась біла картка.


В мене в плеймаркеті не має оновлення додатку спротбанку

Будет. У меня утром обновилось.
lara_08
 
Повідомлень: 232
З нами з: 05.05.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 11:39

  joik написав:
  Water написав:Оновили додаток для Андроїд, з'явилась біла картка.


В мене в плеймаркеті не має оновлення додатку спротбанку

Оновлення часто йдуть хвилями, щоб не у всіх одразу зламалося. Повне викочування може зайняти від кількох годин до кількох днів. Очікуйте. Я теж поки чекаю.
klug
 
Повідомлень: 7060
З нами з: 18.08.14
Подякував: 303 раз.
Подякували: 975 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 21:43

Re: Sportbank

  klug написав:Оновлення часто йдуть хвилями, щоб не у всіх одразу зламалося.

зависит ли это от версии андроид или они сразу для всех поддерживаемых выпускают частями?
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 556
З нами з: 29.11.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 22:30

  wtf написав:
  klug написав:Оновлення часто йдуть хвилями, щоб не у всіх одразу зламалося.

зависит ли это от версии андроид или они сразу для всех поддерживаемых выпускают частями?

Не залежить. Розробник випускає для усіх, а щасливчиків визначає Ґуґл сам.
klug
 
Повідомлень: 7060
З нами з: 18.08.14
Подякував: 303 раз.
Подякували: 975 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 208209210211
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3418)
29.06.2022 23:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.