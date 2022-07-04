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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 чер, 2022 11:15
Amethyst написав: anikola13 написав:
Сумму льготного периода по счёту сегодня закрывать или завтра ещё можно?
Сёдня мона сдернуть по р2р
Завтра ещё мона успеть закинуть СЭПом
... или с рюкзака
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WallNutPen
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Додано: Сер 29 чер, 2022 11:20
Water написав:
Оновили додаток для Андроїд, з'явилась біла картка.
В мене в плеймаркеті не має оновлення додатку спротбанку
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joik
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Додано: Сер 29 чер, 2022 11:36
joik написав: Water написав:
Оновили додаток для Андроїд, з'явилась біла картка.
В мене в плеймаркеті не має оновлення додатку спротбанку
Будет. У меня утром обновилось.
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lara_08
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Додано: Сер 29 чер, 2022 11:39
joik написав: Water написав:
Оновили додаток для Андроїд, з'явилась біла картка.
В мене в плеймаркеті не має оновлення додатку спротбанку
Оновлення часто йдуть хвилями, щоб не у всіх одразу зламалося. Повне викочування може зайняти від кількох годин до кількох днів. Очікуйте. Я теж поки чекаю.
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klug
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2
Додано: Сер 29 чер, 2022 21:43
klug написав:
Оновлення часто йдуть хвилями, щоб не у всіх одразу зламалося.
зависит ли это от версии андроид или они сразу для всех поддерживаемых выпускают частями?
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wtf
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Додано: Сер 29 чер, 2022 22:30
wtf написав: klug написав:
Оновлення часто йдуть хвилями, щоб не у всіх одразу зламалося.
зависит ли это от версии андроид или они сразу для всех поддерживаемых выпускают частями?
Не залежить. Розробник випускає для усіх, а щасливчиків визначає Ґуґл сам.
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klug
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2
Додано: Пон 04 лип, 2022 12:44
Нарешті мені доїхало оновлення з Білою, коли вже кредитка погашена..
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klug
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Додано: Пон 04 лип, 2022 12:49
klug написав:
Нарешті мені доїхало оновлення з Білою, коли вже кредитка погашена..
Тоже только дошло...
Шото мне кажется шо то они спецом максимально долго не давали обнову тем кто имел долг по кредитке.
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WallNutPen
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1
Додано: Пон 04 лип, 2022 12:57
WallNutPen
Нет, у меня нет кредита здесь. Но тоже долго - вот только что.
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Vorlon
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Додано: Пон 04 лип, 2022 13:10
WallNutPen написав:
Шото мне кажется шо то они спецом максимально долго не давали обнову тем кто имел долг по кредитке.
А мне кажется, Вы ошибаетесь. В свою очередь тоже могу ошибаться, но вроде бы Google Play не дает разработчику возможности индивидуально давать/не давать доступ к публикуемым рабочим версиям. Поэтапно да, но не индивидуально. С тестовыми ситуация несколько другая, но это не наш случай.
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ingtrans
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