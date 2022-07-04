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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лип, 2022 13:30
А какие условия пополнения депозита,не более первоначальной суммы в месяц?
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novichok
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Додано: Пон 04 лип, 2022 13:33
WallNutPen написав: klug написав:
Нарешті мені доїхало оновлення з Білою, коли вже кредитка погашена..
Тоже только дошло...
Шото мне кажется шо то они спецом максимально долго не давали обнову тем кто имел долг по кредитке.
Ошибаетесь. У меня обновление было в первой волне при наличии долга по кредитке
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