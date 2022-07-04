|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лип, 2022 13:30
А какие условия пополнения депозита,не более первоначальной суммы в месяц?
Додано: Пон 04 лип, 2022 13:33
Ошибаетесь. У меня обновление было в первой волне при наличии долга по кредитке
Додано: Пон 04 лип, 2022 14:28
коллеги,
Я дико извиняюсь, но там если что в конце фразы специально смайло оставил, чтоб понятнее было. В мое время это означало что написанное не стоит воспринимать чересчур серьезно. Сейчас видимо об этой особенности сообщений в сети уже к сожалению знают не все ;(
|