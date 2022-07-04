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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лип, 2022 13:30
А какие условия пополнения депозита,не более первоначальной суммы в месяц?
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novichok
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Додано: Пон 04 лип, 2022 13:33
WallNutPen написав: klug написав:
Нарешті мені доїхало оновлення з Білою, коли вже кредитка погашена..
Тоже только дошло...
Шото мне кажется шо то они спецом максимально долго не давали обнову тем кто имел долг по кредитке.
Ошибаетесь. У меня обновление было в первой волне при наличии долга по кредитке
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lara_08
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Додано: Пон 04 лип, 2022 14:28
ingtrans написав:
А мне кажется, Вы ошибаетесь.
lara_08 написав:
Ошибаетесь...
коллеги,
Я дико извиняюсь, но там если что в конце фразы специально смайло оставил, чтоб понятнее было. В мое время это означало что написанное не стоит воспринимать чересчур серьезно. Сейчас видимо об этой особенности сообщений в сети уже к сожалению знают не все ;(
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WallNutPen
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Додано: Пон 04 лип, 2022 18:31
а рюкзак имеет фиксированный % на какой-то срок, или плавающий? не нашел...
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keep
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Додано: Пон 04 лип, 2022 18:32
keep написав:
а рюкзак имеет фиксированный % на какой-то срок, или плавающий? не нашел...
Плавающий, не фиксированный (не как, например, в Укргазе).
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lloydbanksua
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