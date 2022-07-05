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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 209210211212

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Sportbank 3.2 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
60%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 13:30

А какие условия пополнения депозита,не более первоначальной суммы в месяц?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 13:33

  WallNutPen написав:
  klug написав:Нарешті мені доїхало оновлення з Білою, коли вже кредитка погашена..
Тоже только дошло...
Шото мне кажется шо то они спецом максимально долго не давали обнову тем кто имел долг по кредитке. :)

Ошибаетесь. У меня обновление было в первой волне при наличии долга по кредитке
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 14:28

  ingtrans написав:А мне кажется, Вы ошибаетесь.

  lara_08 написав:Ошибаетесь...
коллеги,
Я дико извиняюсь, но там если что в конце фразы специально смайло оставил, чтоб понятнее было. В мое время это означало что написанное не стоит воспринимать чересчур серьезно. Сейчас видимо об этой особенности сообщений в сети уже к сожалению знают не все ;(
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 18:31

Re: Sportbank

а рюкзак имеет фиксированный % на какой-то срок, или плавающий? не нашел...
keep
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 18:32

  keep написав:а рюкзак имеет фиксированный % на какой-то срок, или плавающий? не нашел...

Плавающий, не фиксированный (не как, например, в Укргазе).
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 22:02

Re: Sportbank

lloydbanksua написав:
  keep написав:а рюкзак имеет фиксированный % на какой-то срок, или плавающий? не нашел...

Плавающий, не фиксированный (не как, например, в Укргазе).
По нему вообще описания условий нету
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 23:07

  2XL написав:
lloydbanksua написав:
  keep написав:а рюкзак имеет фиксированный % на какой-то срок, или плавающий? не нашел...

Плавающий, не фиксированный (не как, например, в Укргазе).
По нему вообще описания условий нету

Як і за іншими продуктами: є оферта (конкретно Розділ 5), є тарифи ст. 5. Яких ще документів не вистачає?
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 23:22

Re: Sportbank

По Рюкзаку - коли вже приведуть у відповідність до своїх тарифів (https://sportbank.ua/taryfy-tas):

Тарифи ощадного рахунку «Рюкзак»

"Безготівкові перекази

На рахунки, відкриті в інших банках до 10 000 грн на місяць не тарифікується
від 10 000 грн на місяць — 0,75%" ???
alibob
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 01:38

  alibob написав:По Рюкзаку - коли вже приведуть у відповідність до своїх тарифів (https://sportbank.ua/taryfy-tas):

Тарифи ощадного рахунку «Рюкзак»

"Безготівкові перекази

На рахунки, відкриті в інших банках до 10 000 грн на місяць не тарифікується
від 10 000 грн на місяць — 0,75%" ???

Наявність товару у прайсі не означає його наявність на складі. Яку проблему не дозволяє Вам вирішити Біла картка? Тим більше, що тарифи на цю послугу там прописані значно лояльніші.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 09:10

  novichok написав:А какие условия пополнения депозита,не более первоначальной суммы в месяц?

Да, причем в календарный месяц.
Т.е. открыв депозит в июле, можно пополнить на первоначальную сумму в июле, и на первоначальную сумму в августе, и т.д.
ramzes4
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