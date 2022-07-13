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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sportbank 3.2 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
60%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 11:04

Гроши, зашедшие на Белую по р2р можно тратить сразу, овера не будет?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лип, 2022 12:10

  novichok написав:Гроши, зашедшие на Белую по р2р можно тратить сразу, овера не будет?

тут нет офпреда
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лип, 2022 13:05

  Мизантрóп написав:
  novichok написав:Гроши, зашедшие на Белую по р2р можно тратить сразу, овера не будет?

тут нет офпреда

Ну учитывая, шо проведется такой приход ток на сл. опердн, то мона тратить сразу.
Расходка по картсчету тож проведется через 1..3дн
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 09:25

Спорт явяется детищем Тас банка кто знает как считать расходы финмон у них тоже общий или считается на каждый банк отдельно?
REA 1109
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 10:07

  REA 1109 написав:Спорт явяется детищем Тас банка кто знает как считать расходы финмон у них тоже общий или считается на каждый банк отдельно?

Финмон расходы не считает. Финмон считает приходы. Плюс анализирует наличие не традиционных и рисковых (с точки зрения банка) операций (например крипта). По идее все это должно учитываться по одному ИНН на уровне юрлица дабы избежать "дробления" (данный термин тоже популярен у финмона). Поэтому вангую что с вероятностью процентов в 95 финмон ваши операции и в тасе, и в изе, и в спорте анализирует таки на уровне Таси. Рисковать и дробить не стоит. Можно получить блок на все карты группы Таса
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 11:24

Re: Sportbank

Хтось в курсі спорт чарджбек робить?І платний він чи ні? В тарифах плати не знайшов.

А то їх партнер покупон кинув і морозиться гроші не повертає з березня.А те що їх начальство з цього приводу в політичному плані заявило взагалі на голову не налазить.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 11:47

  посетитель написав:Хтось в курсі спорт чарджбек робить?І платний він чи ні? В тарифах плати не знайшов.

Чарджбек это спор на уровне МПС. Он предусмотрен внутренними документами МПС и в принципе банк эмиттрующий карты той или иной МПС не может не предоставлять клиенту право оспорить платеж в случае не выполнения продавцом товара или услуги своих обязательств. Также документами МПС предусмотрено, что если рассмотрении спора требования плательщика окажутся не правомерными с него будет списана плата. Обычно наши банки эту плату сразу блокируют на карте в момент подачи заявки на спор и в случае если клиенту присудят возврат - эта сумма разблокируетсч, если спор будет не в его пользу - тогда деньги спишут окончательно. Чтобы узнать все нюансы именно по спорту - достаточно написать в поддержку в телегу или Вайбер - там все подскажут
WallNutPen
 
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