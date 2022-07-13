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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лип, 2022 12:10
Додано: П'ят 08 лип, 2022 13:05
Додано: Пон 11 лип, 2022 09:25
Спорт явяется детищем Тас банка кто знает как считать расходы финмон у них тоже общий или считается на каждый банк отдельно?
Додано: Пон 11 лип, 2022 10:07
Финмон расходы не считает. Финмон считает приходы. Плюс анализирует наличие не традиционных и рисковых (с точки зрения банка) операций (например крипта). По идее все это должно учитываться по одному ИНН на уровне юрлица дабы избежать "дробления" (данный термин тоже популярен у финмона). Поэтому вангую что с вероятностью процентов в 95 финмон ваши операции и в тасе, и в изе, и в спорте анализирует таки на уровне Таси. Рисковать и дробить не стоит. Можно получить блок на все карты группы Таса
Додано: Сер 13 лип, 2022 11:24
Re: Sportbank
Хтось в курсі спорт чарджбек робить?І платний він чи ні? В тарифах плати не знайшов.
А то їх партнер покупон кинув і морозиться гроші не повертає з березня.А те що їх начальство з цього приводу в політичному плані заявило взагалі на голову не налазить.
Додано: Сер 13 лип, 2022 11:47
Чарджбек это спор на уровне МПС. Он предусмотрен внутренними документами МПС и в принципе банк эмиттрующий карты той или иной МПС не может не предоставлять клиенту право оспорить платеж в случае не выполнения продавцом товара или услуги своих обязательств. Также документами МПС предусмотрено, что если рассмотрении спора требования плательщика окажутся не правомерными с него будет списана плата. Обычно наши банки эту плату сразу блокируют на карте в момент подачи заявки на спор и в случае если клиенту присудят возврат - эта сумма разблокируетсч, если спор будет не в его пользу - тогда деньги спишут окончательно. Чтобы узнать все нюансы именно по спорту - достаточно написать в поддержку в телегу или Вайбер - там все подскажут
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