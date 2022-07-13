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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.2 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
60%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 17:16

  ingtrans написав:
  посетитель написав:Смущает вот эта вот плата.Есть заява в покупон с требованием вернуть деньги за не предоставленные услуги.Ответа от них нет.

А в каком плане не предоставили услуги? У меня как-то было, что купил купон, но в кафе, куда был купон, сказали, что уже не работают с покупоном. Покупон без проблем вернул деньги на счет в моей учетной записи.
ну вот почти тоже самое.Только деньги не вернул, сказал война же и " вы же понимаете что все равно скоро будем по российскому законодательству работать." Май месяц если что был.Сейчас затаились похоже.Деньги с людей всё так же собирают.Но не отдают.Такие вот партнёры спорта :)
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 17:35

Ну так если у вас есть факт обращения на возврат и прошло уже более месяца - этого для МПС достаточно для чарджа. Ведь МПС будет точно так же запрашивать доки и с продавца услуг. Если он документально не подтвердит что услуга вам предоставлена или произведен возврат то спор на 99,99% будет решен в вашу пользу. В МПС нормальные люди работают. Я сколько не обращался по довольно сложным случаям - но реально мне не предоставлялись услуги - все решения были в мою пользу. Главное чтобы вы были правы и предоставили всю инфу (к примеру чтобы у продаванов не было вашего письма с согласием к примеру на отсрочку скажем на полгода-год о которой вы не указали при подаче на чардж). И пусть тогда тот Покупон рассказывает визе по какому такому руськаму законодательству он собрался работать. Спишут с него аж набегом
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 18:04

  WallNutPen написав:Ну так если у вас есть факт обращения на возврат и прошло уже более месяца - этого для МПС достаточно для чарджа. Ведь МПС будет точно так же запрашивать доки и с продавца услуг. Если он документально не подтвердит что услуга вам предоставлена или произведен возврат то спор на 99,99% будет решен в вашу пользу. В МПС нормальные люди работают. Я сколько не обращался по довольно сложным случаям - но реально мне не предоставлялись услуги - все решения были в мою пользу. Главное чтобы вы были правы и предоставили всю инфу (к примеру чтобы у продаванов не было вашего письма с согласием к примеру на отсрочку скажем на полгода-год о которой вы не указали при подаче на чардж). И пусть тогда тот Покупон рассказывает визе по какому такому руськаму законодательству он собрался работать. Спишут с него аж набегом

Ещё смущает что как другие говорят они ссылаются на свою публичную оферту по которой они обещают вернуть деньги после отмены военного положения в течение полугода.
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Повідомлень: 509
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 65 раз.
 
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  #<1 ... 211212213214
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