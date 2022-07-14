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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 211212213214 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sportbank 3.2 5 10 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 60% 6 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 40% 4 Всього голосів : 10 Додано: Сер 13 лип, 2022 17:16 ingtrans написав: посетитель написав: Смущает вот эта вот плата.Есть заява в покупон с требованием вернуть деньги за не предоставленные услуги.Ответа от них нет. Смущает вот эта вот плата.Есть заява в покупон с требованием вернуть деньги за не предоставленные услуги.Ответа от них нет.

А в каком плане не предоставили услуги? У меня как-то было, что купил купон, но в кафе, куда был купон, сказали, что уже не работают с покупоном. Покупон без проблем вернул деньги на счет в моей учетной записи. А в каком плане не предоставили услуги? У меня как-то было, что купил купон, но в кафе, куда был купон, сказали, что уже не работают с покупоном. Покупон без проблем вернул деньги на счет в моей учетной записи. ну вот почти тоже самое.Только деньги не вернул, сказал война же и " вы же понимаете что все равно скоро будем по российскому законодательству работать." Май месяц если что был.Сейчас затаились похоже.Деньги с людей всё так же собирают.Но не отдают.Такие вот партнёры спорта ну вот почти тоже самое.Только деньги не вернул, сказал война же и " вы же понимаете что все равно скоро будем по российскому законодательству работать." Май месяц если что был.Сейчас затаились похоже.Деньги с людей всё так же собирают.Но не отдают.Такие вот партнёры спорта посетитель Повідомлень: 509 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2022 17:35 Ну так если у вас есть факт обращения на возврат и прошло уже более месяца - этого для МПС достаточно для чарджа. Ведь МПС будет точно так же запрашивать доки и с продавца услуг. Если он документально не подтвердит что услуга вам предоставлена или произведен возврат то спор на 99,99% будет решен в вашу пользу. В МПС нормальные люди работают. Я сколько не обращался по довольно сложным случаям - но реально мне не предоставлялись услуги - все решения были в мою пользу. Главное чтобы вы были правы и предоставили всю инфу (к примеру чтобы у продаванов не было вашего письма с согласием к примеру на отсрочку скажем на полгода-год о которой вы не указали при подаче на чардж). И пусть тогда тот Покупон рассказывает визе по какому такому руськаму законодательству он собрался работать. Спишут с него аж набегом WallNutPen Повідомлень: 595 З нами з: 08.06.20 Подякував: 16 раз. Подякували: 162 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 лип, 2022 18:04 WallNutPen написав: Ну так если у вас есть факт обращения на возврат и прошло уже более месяца - этого для МПС достаточно для чарджа. Ведь МПС будет точно так же запрашивать доки и с продавца услуг. Если он документально не подтвердит что услуга вам предоставлена или произведен возврат то спор на 99,99% будет решен в вашу пользу. В МПС нормальные люди работают. Я сколько не обращался по довольно сложным случаям - но реально мне не предоставлялись услуги - все решения были в мою пользу. Главное чтобы вы были правы и предоставили всю инфу (к примеру чтобы у продаванов не было вашего письма с согласием к примеру на отсрочку скажем на полгода-год о которой вы не указали при подаче на чардж). И пусть тогда тот Покупон рассказывает визе по какому такому руськаму законодательству он собрался работать. Спишут с него аж набегом Ну так если у вас есть факт обращения на возврат и прошло уже более месяца - этого для МПС достаточно для чарджа. Ведь МПС будет точно так же запрашивать доки и с продавца услуг. Если он документально не подтвердит что услуга вам предоставлена или произведен возврат то спор на 99,99% будет решен в вашу пользу. В МПС нормальные люди работают. Я сколько не обращался по довольно сложным случаям - но реально мне не предоставлялись услуги - все решения были в мою пользу. Главное чтобы вы были правы и предоставили всю инфу (к примеру чтобы у продаванов не было вашего письма с согласием к примеру на отсрочку скажем на полгода-год о которой вы не указали при подаче на чардж). И пусть тогда тот Покупон рассказывает визе по какому такому руськаму законодательству он собрался работать. Спишут с него аж набегом

Ещё смущает что как другие говорят они ссылаются на свою публичную оферту по которой они обещают вернуть деньги после отмены военного положения в течение полугода. Ещё смущает что как другие говорят они ссылаются на свою публичную оферту по которой они обещают вернуть деньги после отмены военного положения в течение полугода. посетитель Повідомлень: 509 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 14 лип, 2022 17:19 посетитель написав: ingtrans написав: посетитель написав: Смущает вот эта вот плата.Есть заява в покупон с требованием вернуть деньги за не предоставленные услуги.Ответа от них нет. Смущает вот эта вот плата.Есть заява в покупон с требованием вернуть деньги за не предоставленные услуги.Ответа от них нет. А в каком плане не предоставили услуги? У меня как-то было, что купил купон, но в кафе, куда был купон, сказали, что уже не работают с покупоном. Покупон без проблем вернул деньги на счет в моей учетной записи. А в каком плане не предоставили услуги? У меня как-то было, что купил купон, но в кафе, куда был купон, сказали, что уже не работают с покупоном. Покупон без проблем вернул деньги на счет в моей учетной записи. ну вот почти тоже самое.Только деньги не вернул, сказал война же и " вы же понимаете что все равно скоро будем по российскому законодательству работать." ) ну вот почти тоже самое.Только деньги не вернул, сказал война же и хєрасє хєрасє flysoulfly Повідомлень: 662 З нами з: 13.01.09 Подякував: 265 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 211212213214 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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