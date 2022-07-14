Додано: Сер 13 лип, 2022 17:35

Ну так если у вас есть факт обращения на возврат и прошло уже более месяца - этого для МПС достаточно для чарджа. Ведь МПС будет точно так же запрашивать доки и с продавца услуг. Если он документально не подтвердит что услуга вам предоставлена или произведен возврат то спор на 99,99% будет решен в вашу пользу. В МПС нормальные люди работают. Я сколько не обращался по довольно сложным случаям - но реально мне не предоставлялись услуги - все решения были в мою пользу. Главное чтобы вы были правы и предоставили всю инфу (к примеру чтобы у продаванов не было вашего письма с согласием к примеру на отсрочку скажем на полгода-год о которой вы не указали при подаче на чардж). И пусть тогда тот Покупон рассказывает визе по какому такому руськаму законодательству он собрался работать. Спишут с него аж набегом