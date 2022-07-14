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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лип, 2022 22:35
Amethyst написав: lara_08 написав:
А тянучка спортом 29 пройдёт?
28го дёргайте
но лучше СЭПом, даж 29го, до обеда
Или с Рюкзака (10%) снять 29го. Тоже моментально проходит по счету.
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Додано: Чет 14 лип, 2022 22:43
Напомните пож.,с Белой лучше толкать или тянуть сторонним сервисом?
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