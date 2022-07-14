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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.2 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
60%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 22:35

Re: Sportbank

Amethyst написав:
  lara_08 написав:А тянучка спортом 29 пройдёт?

28го дёргайте :idea:
но лучше СЭПом, даж 29го, до обеда :wink:
Или с Рюкзака (10%) снять 29го. Тоже моментально проходит по счету.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 22:43

Напомните пож.,с Белой лучше толкать или тянуть сторонним сервисом?
novichok
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Sportbank (2142)
14.07.2022 23:43
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