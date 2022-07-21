Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лип, 2022 22:35
Amethyst написав: lara_08 написав:
А тянучка спортом 29 пройдёт?
28го дёргайте
но лучше СЭПом, даж 29го, до обеда
Или с Рюкзака (10%) снять 29го. Тоже моментально проходит по счету.
lel
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Додано: Чет 14 лип, 2022 22:43
Напомните пож.,с Белой лучше толкать или тянуть сторонним сервисом?
novichok
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Додано: Чет 14 лип, 2022 23:10
novichok написав:
Напомните пож.,с Белой лучше толкать или тянуть сторонним сервисом?
Белые есть у разных банков. Если речь про карту спорта - то тут с любых карт как бы тянуть можно лишь с комисом. Поэтому только толкать. И то помня про лимиты по сумме и количеству "толчков" в месяц
WallNutPen
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Додано: Чет 21 лип, 2022 17:48
колеги, а давно "рюкзак" з 10% став 7% ?
Дякую
stas_rst
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Додано: Чет 21 лип, 2022 17:58
stas_rst написав:
колеги, а давно "рюкзак" з 10% став 7% ?
Дякую
У мене зараз малює ось так
У вас по іншому?
WallNutPen
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Додано: Чет 21 лип, 2022 18:10
WallNutPen спробую прикріпити з тапка. у мене 7% ПС. Оновив додаток. Стало 10 :) Я так розумію, вихід з Рюкзака на картку - без обмежень ? З картки +- орієнтуюсь про ліміти п2п СЕП назовні лімітований ? Дякую!
stas_rst
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Додано: Чет 21 лип, 2022 18:27
stas_rst написав: WallNutPen
спробую прикріпити з тапка.
у мене 7%
ПС. Оновив додаток. Стало 10
Я так розумію, вихід з Рюкзака на картку - без обмежень ?
З картки +- орієнтуюсь про ліміти п2п
СЕП назовні лімітований ?
Дякую!
Відсотки у них залипають у кеші, достатньо було потягнути у низ на тому екрані. На даний момент СЕП безлім. З р2р обережно, бо там ліміт і на "тягни", і на "штовхай".
klug
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Додано: Чет 21 лип, 2022 18:31
klug написав:
З р2р обережно, бо там ліміт і на "тягни", і на "штовхай".
Дякую! Ви про 10х29999 чи інше ?
Ну й тянучка там 2% чужим. Так було у січні
stas_rst
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Додано: Чет 21 лип, 2022 18:37
stas_rst написав: klug написав:
З р2р обережно, бо там ліміт і на "тягни", і на "штовхай".
Дякую! Ви про 10х29999 чи інше ?
Ну й тянучка там 2% чужим. Так було у січні
Тільки якщо мені не зраджує моя пам'ять не 10 помножені на 29999 а або 10 переказів в місяць, або загальна сума по р2р 29999 в місяць.
WallNutPen
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Додано: Чет 21 лип, 2022 18:42
WallNutPen Дякую. Почитаю ще тарифи. Але СЕП залишається.
stas_rst
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