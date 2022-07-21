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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sportbank 3.2 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
60%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 22:35

Re: Sportbank

Amethyst написав:
  lara_08 написав:А тянучка спортом 29 пройдёт?

28го дёргайте :idea:
но лучше СЭПом, даж 29го, до обеда :wink:
Или с Рюкзака (10%) снять 29го. Тоже моментально проходит по счету.
lel
 
Повідомлень: 3224
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 22:43

Напомните пож.,с Белой лучше толкать или тянуть сторонним сервисом?
novichok
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Повідомлень: 2637
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 23:10

  novichok написав:Напомните пож.,с Белой лучше толкать или тянуть сторонним сервисом?

Белые есть у разных банков. Если речь про карту спорта - то тут с любых карт как бы тянуть можно лишь с комисом. Поэтому только толкать. И то помня про лимиты по сумме и количеству "толчков" в месяц
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 17:48

колеги, а давно "рюкзак" з 10% став 7% ?
Дякую
stas_rst
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Повідомлень: 2007
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 17:58

  stas_rst написав:колеги, а давно "рюкзак" з 10% став 7% ?
Дякую

У мене зараз малює ось так
Зображення
У вас по іншому?
WallNutPen
 
Повідомлень: 652
З нами з: 08.06.20
Подякував: 17 раз.
Подякували: 183 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 18:10

WallNutPen спробую прикріпити з тапка.
у мене 7%
ПС. Оновив додаток. Стало 10 :)
Я так розумію, вихід з Рюкзака на картку - без обмежень ?
З картки +- орієнтуюсь про ліміти п2п
СЕП назовні лімітований ?
Дякую!
stas_rst
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Повідомлень: 2007
З нами з: 27.02.19
Подякував: 837 раз.
Подякували: 415 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 18:27

  stas_rst написав:WallNutPen спробую прикріпити з тапка.
у мене 7%
ПС. Оновив додаток. Стало 10 :)
Я так розумію, вихід з Рюкзака на картку - без обмежень ?
З картки +- орієнтуюсь про ліміти п2п
СЕП назовні лімітований ?
Дякую!

Відсотки у них залипають у кеші, достатньо було потягнути у низ на тому екрані. На даний момент СЕП безлім. З р2р обережно, бо там ліміт і на "тягни", і на "штовхай".
klug
 
Повідомлень: 7129
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 18:31

Re: Sportbank

  klug написав:З р2р обережно, бо там ліміт і на "тягни", і на "штовхай".

Дякую! Ви про 10х29999 чи інше ?
Ну й тянучка там 2% чужим. Так було у січні
stas_rst
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Повідомлень: 2007
З нами з: 27.02.19
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Подякували: 415 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 18:37

  stas_rst написав:
  klug написав:З р2р обережно, бо там ліміт і на "тягни", і на "штовхай".

Дякую! Ви про 10х29999 чи інше ?
Ну й тянучка там 2% чужим. Так було у січні

Тільки якщо мені не зраджує моя пам'ять не 10 помножені на 29999 а або 10 переказів в місяць, або загальна сума по р2р 29999 в місяць.
WallNutPen
 
Повідомлень: 652
З нами з: 08.06.20
Подякував: 17 раз.
Подякували: 183 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 18:42

WallNutPen Дякую. Почитаю ще тарифи. Але СЕП залишається.
stas_rst
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Повідомлень: 2007
З нами з: 27.02.19
Подякував: 837 раз.
Подякували: 415 раз.
 
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