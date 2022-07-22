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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.2 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
60%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 09:07

Спорт сам повключал автопролоегацию по действующим депозитам. Глаз да глаз за ним нужен.
lara_08
 
Повідомлень: 260
З нами з: 05.05.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:23

lara_08

Спасибо за бдительность, а то слишком разогнались эти спортсмены.
Amid
 
Повідомлень: 1742
З нами з: 12.06.08
Подякував: 214 раз.
Подякували: 317 раз.
 
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Sportbank (2152)
22.07.2022 11:23
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