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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лип, 2022 09:07
Спорт сам повключал автопролоегацию по действующим депозитам. Глаз да глаз за ним нужен.
Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:23
lara_08
Спасибо за бдительность, а то слишком разогнались эти спортсмены.
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