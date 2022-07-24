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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.2 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
60%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 09:07

Спорт сам повключал автопролоегацию по действующим депозитам. Глаз да глаз за ним нужен.
lara_08
 
Повідомлень: 260
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Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:23

lara_08

Спасибо за бдительность, а то слишком разогнались эти спортсмены.
Amid
 
Повідомлень: 1742
З нами з: 12.06.08
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Подякували: 317 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 12:55

  stas_rst написав:WallNutPen Дякую. Почитаю ще тарифи. Але СЕП залишається.

З СЕПом будьте уважні.Як виявилось вони дійсно періодично відправляють кошти згідно "регламента НБУ".Тобто впродовж 3х робочих днів.Раніше відправляли відразу і це розлабило.
Сам так попав.І ще прикол, що квитанцію вони не дають поки гроші не відправлять.Тобто квитанцію отримаєш теж через три робочих дні.А мені ці квитанції пред'явити треба.Зашибісь.
Короче підтвердив спорт свою репутацію що в них там все абияк організовано.Хоча це вже ясно було і по комуналке.Але виводи не зробив.Поки сам на граблі не наступиш так не навчишся.
Будьте бдительны в общем.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 15:25

посетитель Дякую. Терміни поки не жмуть. А 21-ше липня показало, що терміни взагалі не мають сенсу :) Хто знав, той вийшов до 9 ранку :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 21:15

  stas_rst написав:посетитель Дякую. Терміни поки не жмуть. А 21-ше липня показало, що терміни взагалі не мають сенсу :) Хто знав, той вийшов до 9 ранку :)

Про що йде мова?
Bosstone
 
Повідомлень: 2162
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 21:17

Re: Sportbank

  stas_rst написав:А 21-ше липня показало, що терміни взагалі не мають сенсу :) Хто знав, той вийшов до 9 ранку


Що знав?
V2
4
 
Повідомлень: 7595
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 21:55

  V2 написав:
  stas_rst написав:А 21-ше липня показало, що терміни взагалі не мають сенсу :) Хто знав, той вийшов до 9 ранку


Що знав?

Що посунуть офіційний курс. 10% річних мінус податки не компенсують -25% миттєвих. Натяк ніби прозорий, немов сьоза.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 22:01

klug може люди ще не в курсі про +25% :)
а Ви їх так про "сльозу" :)
stas_rst
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З нами з: 27.02.19
Подякував: 840 раз.
Подякували: 415 раз.
 
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