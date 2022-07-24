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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лип, 2022 09:07
Спорт сам повключал автопролоегацию по действующим депозитам. Глаз да глаз за ним нужен.
Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:23
lara_08
Спасибо за бдительность, а то слишком разогнались эти спортсмены.
Додано: Суб 23 лип, 2022 12:55
З СЕПом будьте уважні.Як виявилось вони дійсно періодично відправляють кошти згідно "регламента НБУ".Тобто впродовж 3х робочих днів.Раніше відправляли відразу і це розлабило.
Сам так попав.І ще прикол, що квитанцію вони не дають поки гроші не відправлять.Тобто квитанцію отримаєш теж через три робочих дні.А мені ці квитанції пред'явити треба.Зашибісь.
Короче підтвердив спорт свою репутацію що в них там все абияк організовано.Хоча це вже ясно було і по комуналке.Але виводи не зробив.Поки сам на граблі не наступиш так не навчишся.
Будьте бдительны в общем.
Додано: Суб 23 лип, 2022 15:25
посетитель Дякую. Терміни поки не жмуть. А 21-ше липня показало, що терміни взагалі не мають сенсу :) Хто знав, той вийшов до 9 ранку :)
Додано: Нед 24 лип, 2022 21:15
Додано: Нед 24 лип, 2022 21:17
Re: Sportbank
Додано: Нед 24 лип, 2022 21:55
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