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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лип, 2022 09:07
Спорт сам повключал автопролоегацию по действующим депозитам. Глаз да глаз за ним нужен.
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lara_08
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:23
lara_08
Спасибо за бдительность, а то слишком разогнались эти спортсмены.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 12:55
stas_rst написав:WallNutPen
Дякую. Почитаю ще тарифи. Але СЕП залишається.
З СЕПом будьте уважні.Як виявилось вони дійсно періодично відправляють кошти згідно "регламента НБУ".Тобто впродовж 3х робочих днів.Раніше відправляли відразу і це розлабило.
Сам так попав.І ще прикол, що квитанцію вони не дають поки гроші не відправлять.Тобто квитанцію отримаєш теж через три робочих дні.А мені ці квитанції пред'явити треба.Зашибісь.
Короче підтвердив спорт свою репутацію що в них там все абияк організовано.Хоча це вже ясно було і по комуналке.Але виводи не зробив.Поки сам на граблі не наступиш так не навчишся.
Будьте бдительны в общем.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 15:25
посетитель Дякую. Терміни поки не жмуть. А 21-ше липня показало, що терміни взагалі не мають сенсу :) Хто знав, той вийшов до 9 ранку :)
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stas_rst
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Додано: Нед 24 лип, 2022 21:15
stas_rst написав:посетитель
Дякую. Терміни поки не жмуть. А 21-ше липня показало, що терміни взагалі не мають сенсу
Хто знав, той вийшов до 9 ранку
Про що йде мова?
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Bosstone
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Додано: Нед 24 лип, 2022 21:17
stas_rst написав:
А 21-ше липня показало, що терміни взагалі не мають сенсу
Хто знав, той вийшов до 9 ранку
Що знав?
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V2
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Додано: Нед 24 лип, 2022 21:55
V2 написав: stas_rst написав:
А 21-ше липня показало, що терміни взагалі не мають сенсу
Хто знав, той вийшов до 9 ранку
Що знав?
Що посунуть офіційний курс. 10% річних мінус податки не компенсують -25% миттєвих. Натяк ніби прозорий, немов сьоза.
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klug
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Додано: Нед 24 лип, 2022 22:01
klug може люди ще не в курсі про +25% :)
а Ви їх так про "сльозу" :)
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stas_rst
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Додано: Нед 24 лип, 2022 22:36
stas_rst написав:klug
може люди ще не в курсі про +25%
а Ви їх так про "сльозу"
Тю, я думав що серйозне. Та про це на форумі за тиждень був інсайд.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 22:49
stas_rst написав:klug
може люди ще не в курсі про +25%
а Ви їх так про "сльозу"
Досі інколи доводиться перепитувати чи щось чули про війну, бо таке враження, що ще не всі...
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klug
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