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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.2 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
60%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 22:53

  Bosstone написав:на форумі за тиждень був інсайд.

так отож :) кажу, що пора, а Галя - балувана :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 07:52

Re: Sportbank

Появился партнёрский КБ.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 08:01

  Citizen_D написав:Появился партнёрский КБ.

І знову там покупон який кинув всіх кого тільки можно і чекав прихода "расийскава законодательства".
Скажи мені хто твій партнер і я скажу хто ти.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 18:15

Мне позвонил один товарищ и сказал, мол, "у Спортбанка появились опять 5% кешбэка на коммуналку"
Смотрю, но нет ничего подобного. Это ему померещилось, или я не там смотрю?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 18:23

  Искатель написав:Мне позвонил один товарищ и сказал, мол, "у Спортбанка появились опять 5% кешбэка на коммуналку"
Смотрю, но нет ничего подобного. Это ему померещилось, или я не там смотрю?

Померещилось. Там только партнёрский кешбэк появился.
lara_08
 
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