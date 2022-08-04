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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 лип, 2022 22:53
Bosstone написав:
на форумі за тиждень був інсайд.
так отож :) кажу, що пора, а Галя - балувана :)
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stas_rst
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Додано: Вів 02 сер, 2022 07:52
Появился партнёрский КБ.
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Citizen_D
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Додано: Вів 02 сер, 2022 08:01
Citizen_D написав:
Появился партнёрский КБ.
І знову там покупон який кинув всіх кого тільки можно і чекав прихода "расийскава законодательства".
Скажи мені хто твій партнер і я скажу хто ти.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 18:15
Мне позвонил один товарищ и сказал, мол, "у Спортбанка появились опять 5% кешбэка на коммуналку"
Смотрю, но нет ничего подобного. Это ему померещилось, или я не там смотрю?
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Искатель
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Додано: Вів 02 сер, 2022 18:23
Искатель написав:
Мне позвонил один товарищ и сказал, мол, "у Спортбанка появились опять 5% кешбэка на коммуналку"
Смотрю, но нет ничего подобного. Это ему померещилось, или я не там смотрю?
Померещилось. Там только партнёрский кешбэк появился.
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lara_08
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Додано: Чет 04 сер, 2022 09:22
Надійшло в Дію повідомлення, що у мене з явилась нова кредитка від такого числа. Кредитор Таскомбанк.
Якщо я не відкривав - оскаржіть в УБКІ або в кредитора.
Тобто по моїх паспортних даних шахраї якщо відкриють, то я дізнаюсь.. в Дії.
Похвально!
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Viz
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