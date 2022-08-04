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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.2 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
60%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 22:53

  Bosstone написав:на форумі за тиждень був інсайд.

так отож :) кажу, що пора, а Галя - балувана :)
stas_rst
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Повідомлень: 2031
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 07:52

Re: Sportbank

Появился партнёрский КБ.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 08:01

  Citizen_D написав:Появился партнёрский КБ.

І знову там покупон який кинув всіх кого тільки можно і чекав прихода "расийскава законодательства".
Скажи мені хто твій партнер і я скажу хто ти.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 18:15

Мне позвонил один товарищ и сказал, мол, "у Спортбанка появились опять 5% кешбэка на коммуналку"
Смотрю, но нет ничего подобного. Это ему померещилось, или я не там смотрю?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 18:23

  Искатель написав:Мне позвонил один товарищ и сказал, мол, "у Спортбанка появились опять 5% кешбэка на коммуналку"
Смотрю, но нет ничего подобного. Это ему померещилось, или я не там смотрю?

Померещилось. Там только партнёрский кешбэк появился.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 09:22

Дія

Надійшло в Дію повідомлення, що у мене з явилась нова кредитка від такого числа. Кредитор Таскомбанк.

Якщо я не відкривав - оскаржіть в УБКІ або в кредитора.

Тобто по моїх паспортних даних шахраї якщо відкриють, то я дізнаюсь.. в Дії.

Похвально! :wink:
Viz
 
Повідомлень: 883
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 11:36

  Viz написав:Тобто по моїх паспортних даних шахраї якщо відкриють, то я дізнаюсь.. в Дії.


саме так!
до речи, шахраи Ваши паспортни дани теж узнають с Дии :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 11:40

Viz
Интересно, если биометрического паспорта в Дие нет, то всё равно приходят сообщения?
А то без него нифига не приходило вообще никогда :?
Vorlon
 
Повідомлень: 10311
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 11:45

  Vorlon написав:Viz
Интересно, если биометрического паспорта в Дие нет, то всё равно приходят сообщения?
А то без него нифига не приходило вообще никогда :?

Приходит.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 11:52

Bosstone
Странно. Может быть потому что я платный клиент УБКИ...
Vorlon
 
Повідомлень: 10311
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