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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sportbank 3.2 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
60%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:29

cohan

а якщо паспорт старенький книжкою?
Viz
 
Повідомлень: 885
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:53

  Viz написав:cohan

а якщо паспорт старенький книжкою?

Теж приходить. Я своїй матусі зробив взимку дію щоб отримати ковідну тисячу. В неї немає жодного біометричного документа - дію підключали через банк ID. Щоб отримати картку епідтримки в банку треба було спочатку оформити картку кредитну але з нульовим лімітом. І ось після того як була створена заявка на картку в матусину дію прилетіло сповіщення про запит банку в убкі її кредитної історії. При цьому звичайно що вона не просто жодної підписки в бкі не мала а навіть не знала що воно таке. Тому якщо у вас уже є дія і хтось з кредитных організацій спробує отримати вашу кредитну історію - то сповіщення Ви отримаєте не залежно від того який у вас пашпорт та чи є у вас якийсь платні підписки в бкі
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:58

WallNutPen

а шахраї мої паспортні дані з Дії якось можуть витягнути, якщо паспорт книжечкою, не ID?

Cohan пише можуть.. ?
Viz
 
Повідомлень: 885
З нами з: 29.08.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 81 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 13:28

  Viz написав:WallNutPen

а шахраї мої паспортні дані з Дії якось можуть витягнути, якщо паспорт книжечкою, не ID?

Cohan пише можуть.. ?

Вибачте не зрозумів спочатку вашого питания. Я на жаль профан з питань комп'ютерного захисту втім міркую так - якщо шахраї матимуть доступ до баз даних на яких працює дія то вони отримають дані усіх хто зареєстрований у дії не залежно від того чи у них біометрика чи книжка. У той момент коли користувач надав згоду на передачу своєї персональної інформації через банк ID - ця інформація стає для дії такою ж доступною (і такою ж захищенною) як і інформація тих користувачів, які для реєстрації використовували біометрику
WallNutPen
 
Повідомлень: 807
З нами з: 08.06.20
Подякував: 20 раз.
Подякували: 221 раз.
 
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