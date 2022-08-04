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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sportbank 3.2 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
60%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:29

cohan

а якщо паспорт старенький книжкою?
Viz
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:53

  Viz написав:cohan

а якщо паспорт старенький книжкою?

Теж приходить. Я своїй матусі зробив взимку дію щоб отримати ковідну тисячу. В неї немає жодного біометричного документа - дію підключали через банк ID. Щоб отримати картку епідтримки в банку треба було спочатку оформити картку кредитну але з нульовим лімітом. І ось після того як була створена заявка на картку в матусину дію прилетіло сповіщення про запит банку в убкі її кредитної історії. При цьому звичайно що вона не просто жодної підписки в бкі не мала а навіть не знала що воно таке. Тому якщо у вас уже є дія і хтось з кредитных організацій спробує отримати вашу кредитну історію - то сповіщення Ви отримаєте не залежно від того який у вас пашпорт та чи є у вас якийсь платні підписки в бкі
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:58

WallNutPen

а шахраї мої паспортні дані з Дії якось можуть витягнути, якщо паспорт книжечкою, не ID?

Cohan пише можуть.. ?
Viz
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 13:28

  Viz написав:WallNutPen

а шахраї мої паспортні дані з Дії якось можуть витягнути, якщо паспорт книжечкою, не ID?

Cohan пише можуть.. ?

Вибачте не зрозумів спочатку вашого питания. Я на жаль профан з питань комп'ютерного захисту втім міркую так - якщо шахраї матимуть доступ до баз даних на яких працює дія то вони отримають дані усіх хто зареєстрований у дії не залежно від того чи у них біометрика чи книжка. У той момент коли користувач надав згоду на передачу своєї персональної інформації через банк ID - ця інформація стає для дії такою ж доступною (і такою ж захищенною) як і інформація тих користувачів, які для реєстрації використовували біометрику
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 14:43

  WallNutPen написав:Тому якщо у вас уже є дія і хтось з кредитных організацій спробує отримати вашу кредитну історію - то сповіщення Ви отримаєте не залежно від того який у вас пашпорт та чи є у вас якийсь платні підписки в бкі

Ваши слова прямо противоречат моему случаю. В Телеграме от УБКИ оповещения есть, в Дие абсолютно ничего!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 14:49

Re: Sportbank

Vorlon, у меня тоже активная платная подписка. Уведомление о запросе кредитного лимита пришло в "Дія".
Паспорт-книжка, но есть загран в "Дія".
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 15:03

  Vorlon написав:
  WallNutPen написав:Тому якщо у вас уже є дія і хтось з кредитных організацій спробує отримати вашу кредитну історію - то сповіщення Ви отримаєте не залежно від того який у вас пашпорт та чи є у вас якийсь платні підписки в бкі

Ваши слова прямо противоречат моему случаю. В Телеграме от УБКИ оповещения есть, в Дие абсолютно ничего!

Не уверен что Дия гарантирует что уведомление обязательно будет. Особенно сейчас во время войны, когда базы периодически отключают. Но подумайте сами - алгоритм работы дии не зависит от того какой паспорт или есть ли подписками БКИ. Если у дии есть ИНН ее клиента - она заключает генеральное соглашение с БКИ что как только идёт запрос о выдаче кредита или кредитки из базы ИНН предоставляемых дией - то БКИ Дию сразу об этом уведомляет. Полагаю что все задумано именно так, но в процессе любой эксплуатации баги возможны на любом этапе обмена информацией
WallNutPen
 
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