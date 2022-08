Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sportbank 3.2 5 10 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 60% 6 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 40% 4 Всього голосів : 10



а якщо паспорт старенький книжкою? Viz Повідомлень: 885 З нами з: 29.08.08 Подякував: 19 раз. Подякували: 81 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 сер, 2022 12:53 Viz написав: cohan



а якщо паспорт старенький книжкою? а якщо паспорт старенький книжкою?

Теж приходить. Я своїй матусі зробив взимку дію щоб отримати ковідну тисячу. В неї немає жодного біометричного документа - дію підключали через банк ID. Щоб отримати картку епідтримки в банку треба було спочатку оформити картку кредитну але з нульовим лімітом. І ось після того як була створена заявка на картку в матусину дію прилетіло сповіщення про запит банку в убкі її кредитної історії. При цьому звичайно що вона не просто жодної підписки в бкі не мала а навіть не знала що воно таке. Тому якщо у вас уже є дія і хтось з кредитных організацій спробує отримати вашу кредитну історію - то сповіщення Ви отримаєте не залежно від того який у вас пашпорт та чи є у вас якийсь платні підписки в бкі Теж приходить. Я своїй матусі зробив взимку дію щоб отримати ковідну тисячу. В неї немає жодного біометричного документа - дію підключали через банк ID. Щоб отримати картку епідтримки в банку треба було спочатку оформити картку кредитну але з нульовим лімітом. І ось після того як була створена заявка на картку в матусину дію прилетіло сповіщення про запит банку в убкі її кредитної історії. При цьому звичайно що вона не просто жодної підписки в бкі не мала а навіть не знала що воно таке. Тому якщо у вас уже є дія і хтось з кредитных організацій спробує отримати вашу кредитну історію - то сповіщення Ви отримаєте не залежно від того який у вас пашпорт та чи є у вас якийсь платні підписки в бкі WallNutPen Повідомлень: 808 З нами з: 08.06.20 Подякував: 20 раз. Подякували: 221 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 сер, 2022 12:58 WallNutPen



а шахраї мої паспортні дані з Дії якось можуть витягнути, якщо паспорт книжечкою, не ID?



Cohan пише можуть.. ? Viz Повідомлень: 885 З нами з: 29.08.08 Подякував: 19 раз. Подякували: 81 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 сер, 2022 13:28 Viz написав: WallNutPen



а шахраї мої паспортні дані з Дії якось можуть витягнути, якщо паспорт книжечкою, не ID?



Cohan пише можуть.. ? а шахраї мої паспортні дані з Дії якось можуть витягнути, якщо паспорт книжечкою, не ID?Cohan пише можуть.. ?

Вибачте не зрозумів спочатку вашого питания. Я на жаль профан з питань комп'ютерного захисту втім міркую так - якщо шахраї матимуть доступ до баз даних на яких працює дія то вони отримають дані усіх хто зареєстрований у дії не залежно від того чи у них біометрика чи книжка. У той момент коли користувач надав згоду на передачу своєї персональної інформації через банк ID - ця інформація стає для дії такою ж доступною (і такою ж захищенною) як і інформація тих користувачів, які для реєстрації використовували біометрику Вибачте не зрозумів спочатку вашого питания. Я на жаль профан з питань комп'ютерного захисту втім міркую так - якщо шахраї матимуть доступ до баз даних на яких працює дія то вони отримають дані усіх хто зареєстрований у дії не залежно від того чи у них біометрика чи книжка. У той момент коли користувач надав згоду на передачу своєї персональної інформації через банк ID - ця інформація стає для дії такою ж доступною (і такою ж захищенною) як і інформація тих користувачів, які для реєстрації використовували біометрику WallNutPen Повідомлень: 808 З нами з: 08.06.20 Подякував: 20 раз. Подякували: 221 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 сер, 2022 14:43 WallNutPen написав: Тому якщо у вас уже є дія і хтось з кредитных організацій спробує отримати вашу кредитну історію - то сповіщення Ви отримаєте не залежно від того який у вас пашпорт та чи є у вас якийсь платні підписки в бкі Тому якщо у вас уже є дія і хтось з кредитных організацій спробує отримати вашу кредитну історію - то сповіщення Ви отримаєте не залежно від того який у вас пашпорт та чи є у вас якийсь платні підписки в бкі

Ваши слова прямо противоречат моему случаю. В Телеграме от УБКИ оповещения есть, в Дие абсолютно ничего! Ваши слова прямо противоречат моему случаю. В Телеграме от УБКИ оповещения есть, в Дие абсолютно ничего! Vorlon Повідомлень: 10312 З нами з: 14.06.13 Подякував: 484 раз. Подякували: 1119 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 сер, 2022 14:49 Re: Sportbank Vorlon, у меня тоже активная платная подписка. Уведомление о запросе кредитного лимита пришло в "Дія".

Паспорт-книжка, но есть загран в "Дія". Howl

Повідомлень: 4629 З нами з: 08.03.18 Подякував: 493 раз. Подякували: 858 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 сер, 2022 15:03 Vorlon написав: WallNutPen написав: Тому якщо у вас уже є дія і хтось з кредитных організацій спробує отримати вашу кредитну історію - то сповіщення Ви отримаєте не залежно від того який у вас пашпорт та чи є у вас якийсь платні підписки в бкі Тому якщо у вас уже є дія і хтось з кредитных організацій спробує отримати вашу кредитну історію - то сповіщення Ви отримаєте не залежно від того який у вас пашпорт та чи є у вас якийсь платні підписки в бкі

Ваши слова прямо противоречат моему случаю. В Телеграме от УБКИ оповещения есть, в Дие абсолютно ничего! Ваши слова прямо противоречат моему случаю. В Телеграме от УБКИ оповещения есть, в Дие абсолютно ничего!

