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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.2 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
60%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 11:25

Re: Sportbank

flysoulfly написав:новым клиентам на карту тут сейчас КЛ нальют? Скоринг не такой как кончеТАСовский ?
Такий точно
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