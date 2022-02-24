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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 сер, 2022 11:25
flysoulfly написав:новым клиентам на карту тут сейчас КЛ нальют? Скоринг не такой как кончеТАСовский ?
Такий точно
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:54
хтось робив чарджбек у сабжа після 24.02.22?
Нормально працюють?
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