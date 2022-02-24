Додано: Суб 13 сер, 2022 07:54

TipTop написав: за досвідом з іншими банками - навіть пересилати документи в МПС не хотіли, все гальмували на низовому рівні.

Наприклад, у випадку з авіаквитками треба було довго доводити, що строк "позовної" давності рахується не від дати транзакції, а від дати (не)надання послуги. за досвідом з іншими банками - навіть пересилати документи в МПС не хотіли, все гальмували на низовому рівні.Наприклад, у випадку з авіаквитками треба було довго доводити, що строк "позовної" давності рахується не від дати транзакції, а від дати (не)надання послуги.

Что за банк? У меня со спортом проблем не было. Правда чардж был ещё до войны. Но каких либо капризов с их стороны не наблюдал. На днях помогал знакомой с запросом на чардж здесь. Но там совсем сложный случай - бумажный договор с ФОП но из реквизитов только банковские и телефон, который выключен с 25 февраля. Ни почтового адреса ни мыла. Спорт готов был принять заявку на чардж, но порекомендовал пробить таки фопа по разным базам чтобы найти его адрес и написать хотя бы формальное письмо. В итоге благодаря их советам мы нашли не только адреса но и владельца франшизы под которой работал ФОП. А францизодержатель оказалась очень солидной фирмой заботящейся о своем реноме - и пообещали в течении месяца либо найдут фопа либо решат с возвратом денег сами. Но касаемо спорта - повторюсь - заявку на чардж принять были готовы, хотя у самого чарджа были не самые высокие шансы на успех