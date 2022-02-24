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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sportbank 3.2 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
60%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 11:25

Re: Sportbank

flysoulfly написав:новым клиентам на карту тут сейчас КЛ нальют? Скоринг не такой как кончеТАСовский ?
Такий точно
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:54

Re: Sportbank

хтось робив чарджбек у сабжа після 24.02.22?
Нормально працюють?
TipTop
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 13:03

  TipTop написав:хтось робив чарджбек у сабжа після 24.02.22?
Нормально працюють?

Нормально работает кто? Банк или МПС? При чардже все что надо сделать банку - собрать документы у клиента, переслать их МПС и... ждать решения по спору. Тут банку сложно работать не нормально потому как работы мягко говоря не так много, а процедура после 24.02.2022 не менялась
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 07:24

Re: Sportbank

за досвідом з іншими банками - навіть пересилати документи в МПС не хотіли, все гальмували на низовому рівні.
Наприклад, у випадку з авіаквитками треба було довго доводити, що строк "позовної" давності рахується не від дати транзакції, а від дати (не)надання послуги.
TipTop
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 07:52

  TipTop написав:за досвідом з іншими банками - навіть пересилати документи в МПС не хотіли, все гальмували на низовому рівні.
Наприклад, у випадку з авіаквитками треба було довго доводити, що строк "позовної" давності рахується не від дати транзакції, а від дати (не)надання послуги.
шо за банки?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 07:54

  TipTop написав:за досвідом з іншими банками - навіть пересилати документи в МПС не хотіли, все гальмували на низовому рівні.
Наприклад, у випадку з авіаквитками треба було довго доводити, що строк "позовної" давності рахується не від дати транзакції, а від дати (не)надання послуги.

Что за банк? У меня со спортом проблем не было. Правда чардж был ещё до войны. Но каких либо капризов с их стороны не наблюдал. На днях помогал знакомой с запросом на чардж здесь. Но там совсем сложный случай - бумажный договор с ФОП но из реквизитов только банковские и телефон, который выключен с 25 февраля. Ни почтового адреса ни мыла. Спорт готов был принять заявку на чардж, но порекомендовал пробить таки фопа по разным базам чтобы найти его адрес и написать хотя бы формальное письмо. В итоге благодаря их советам мы нашли не только адреса но и владельца франшизы под которой работал ФОП. А францизодержатель оказалась очень солидной фирмой заботящейся о своем реноме - и пообещали в течении месяца либо найдут фопа либо решат с возвратом денег сами. Но касаемо спорта - повторюсь - заявку на чардж принять были готовы, хотя у самого чарджа были не самые высокие шансы на успех
WallNutPen
 
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