TipTop написав:хтось робив чарджбек у сабжа після 24.02.22? Нормально працюють?
Нормально работает кто? Банк или МПС? При чардже все что надо сделать банку - собрать документы у клиента, переслать их МПС и... ждать решения по спору. Тут банку сложно работать не нормально потому как работы мягко говоря не так много, а процедура после 24.02.2022 не менялась
за досвідом з іншими банками - навіть пересилати документи в МПС не хотіли, все гальмували на низовому рівні. Наприклад, у випадку з авіаквитками треба було довго доводити, що строк "позовної" давності рахується не від дати транзакції, а від дати (не)надання послуги.
TipTop написав:за досвідом з іншими банками - навіть пересилати документи в МПС не хотіли, все гальмували на низовому рівні. Наприклад, у випадку з авіаквитками треба було довго доводити, що строк "позовної" давності рахується не від дати транзакції, а від дати (не)надання послуги.
TipTop написав:за досвідом з іншими банками - навіть пересилати документи в МПС не хотіли, все гальмували на низовому рівні. Наприклад, у випадку з авіаквитками треба було довго доводити, що строк "позовної" давності рахується не від дати транзакції, а від дати (не)надання послуги.
Что за банк? У меня со спортом проблем не было. Правда чардж был ещё до войны. Но каких либо капризов с их стороны не наблюдал. На днях помогал знакомой с запросом на чардж здесь. Но там совсем сложный случай - бумажный договор с ФОП но из реквизитов только банковские и телефон, который выключен с 25 февраля. Ни почтового адреса ни мыла. Спорт готов был принять заявку на чардж, но порекомендовал пробить таки фопа по разным базам чтобы найти его адрес и написать хотя бы формальное письмо. В итоге благодаря их советам мы нашли не только адреса но и владельца франшизы под которой работал ФОП. А францизодержатель оказалась очень солидной фирмой заботящейся о своем реноме - и пообещали в течении месяца либо найдут фопа либо решат с возвратом денег сами. Но касаемо спорта - повторюсь - заявку на чардж принять были готовы, хотя у самого чарджа были не самые высокие шансы на успех