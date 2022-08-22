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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.2 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
60%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 19:06

Панове, а у когось Рюкзак показує надходження СЕП в історії? Я з поповнень взагалі бачу лише нарахування відсотків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 19:32

  klug написав:Панове, а у когось Рюкзак показує надходження СЕП в історії? Я з поповнень взагалі бачу лише нарахування відсотків.

Хм. Ще 6/08/22 показував, а от з 8/08 поповншки СЕПом не відображуються.
Нуна сапорту настукати у вайбер
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 11:31

Re: Sportbank

  посетитель написав:колцентр озвучили суму 300 грн.


Гм, мені заявили, щоб почати провадження, треба закинути на рахунок 300 грн.
Типу аванс(?).
Нащо це робити, коли там є 30кГрн (кредитних), так і не пояснили.
Окрім того, 300 грн у сабжа це 19 ЮСД(?)


якщо перевірка даних буде не на вашу користь то потрібно буде сплатити за неї 19 доларів, це орієнтовно 300грн повинно бути на вашому рахунку, щоб ми могли розпочати опрацьовувати ваше питання.

уточніть чи дійсно ви бажаєте, щоб ми розпочали ваш запит?
(Якшо так вам необхідно вашу картку sportbank поповнити на суму у розмірі 19 доларів).
TipTop
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 16:46

  TipTop написав:
  посетитель написав:колцентр озвучили суму 300 грн.


Гм, мені заявили, щоб почати провадження, треба закинути на рахунок 300 грн.
Типу аванс(?).
Нащо це робити, коли там є 30кГрн (кредитних), так і не пояснили.
Окрім того, 300 грн у сабжа це 19 ЮСД(?)


якщо перевірка даних буде не на вашу користь то потрібно буде сплатити за неї 19 доларів, це орієнтовно 300грн повинно бути на вашому рахунку, щоб ми могли розпочати опрацьовувати ваше питання.

уточніть чи дійсно ви бажаєте, щоб ми розпочали ваш запит?
(Якшо так вам необхідно вашу картку sportbank поповнити на суму у розмірі 19 доларів).

Надо было сказать, что на карте уже есть необходимая сумма - можете начинать.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 20:43

  TipTop написав:
  посетитель написав:колцентр озвучили суму 300 грн.


Гм, мені заявили, щоб почати провадження, треба закинути на рахунок 300 грн.
Типу аванс(?).
Нащо це робити, коли там є 30кГрн (кредитних), так і не пояснили.
Окрім того, 300 грн у сабжа це 19 ЮСД(?)


якщо перевірка даних буде не на вашу користь то потрібно буде сплатити за неї 19 доларів, це орієнтовно 300грн повинно бути на вашому рахунку, щоб ми могли розпочати опрацьовувати ваше питання.

уточніть чи дійсно ви бажаєте, щоб ми розпочали ваш запит?
(Якшо так вам необхідно вашу картку sportbank поповнити на суму у розмірі 19 доларів).
сказали про 300 грн.і все.На карті ноль, щось закинуть на картку не казали .Ні про які долари теж нічого не казали.
посетитель
 
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