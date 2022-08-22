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банках (гарне і погане) / Sportbank Sportbank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 217218219220 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sportbank 3.2 5 10 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 0 0 2- Погане. Некомпетентне. 60% 6 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 40% 4 Всього голосів : 10 Додано: Нед 14 сер, 2022 19:06 Панове, а у когось Рюкзак показує надходження СЕП в історії? Я з поповнень взагалі бачу лише нарахування відсотків. klug Повідомлень: 7285 З нами з: 18.08.14 Подякував: 308 раз. Подякували: 1012 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 сер, 2022 19:32 klug написав: Панове, а у когось Рюкзак показує надходження СЕП в історії? Я з поповнень взагалі бачу лише нарахування відсотків. Панове, а у когось Рюкзак показує надходження СЕП в історії? Я з поповнень взагалі бачу лише нарахування відсотків.

Хм. Ще 6/08/22 показував, а от з 8/08 поповншки СЕПом не відображуються.

Нуна сапорту настукати у вайбер Хм. Ще 6/08/22 показував, а от з 8/08 поповншки СЕПом не відображуються.Нуна сапорту настукати у вайбер Amethyst

Повідомлень: 2933 З нами з: 05.05.21 Подякував: 179 раз. Подякували: 540 раз. Профіль 1 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 сер, 2022 11:31 Re: Sportbank посетитель написав: колцентр озвучили суму 300 грн. колцентр озвучили суму 300 грн.



Гм, мені заявили, щоб почати провадження, треба закинути на рахунок 300 грн.

Типу аванс(?).

Нащо це робити, коли там є 30кГрн (кредитних), так і не пояснили.

Окрім того, 300 грн у сабжа це 19 ЮСД(?)





якщо перевірка даних буде не на вашу користь то потрібно буде сплатити за неї 19 доларів, це орієнтовно 300грн повинно бути на вашому рахунку, щоб ми могли розпочати опрацьовувати ваше питання.



уточніть чи дійсно ви бажаєте, щоб ми розпочали ваш запит?

(Якшо так вам необхідно вашу картку sportbank поповнити на суму у розмірі 19 доларів). Гм, мені заявили, щоб почати провадження, треба закинути на рахунок 300 грн.Типу аванс(?).Нащо це робити, коли там є 30кГрн (кредитних), так і не пояснили.Окрім того, 300 грн у сабжа це 19 ЮСД(?)якщо перевірка даних буде не на вашу користь то потрібно буде сплатити за неї 19 доларів, це орієнтовно 300грн повинно бути на вашому рахунку, щоб ми могли розпочати опрацьовувати ваше питання.уточніть чи дійсно ви бажаєте, щоб ми розпочали ваш запит?(Якшо так вам необхідно вашу картку sportbank поповнити на суму у розмірі 19 доларів). TipTop Повідомлень: 45 З нами з: 26.05.15 Подякував: 9 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 сер, 2022 16:46 TipTop написав: посетитель написав: колцентр озвучили суму 300 грн. колцентр озвучили суму 300 грн.



Гм, мені заявили, щоб почати провадження, треба закинути на рахунок 300 грн.

Типу аванс(?).

Нащо це робити, коли там є 30кГрн (кредитних), так і не пояснили.

Окрім того, 300 грн у сабжа це 19 ЮСД(?)





якщо перевірка даних буде не на вашу користь то потрібно буде сплатити за неї 19 доларів, це орієнтовно 300грн повинно бути на вашому рахунку, щоб ми могли розпочати опрацьовувати ваше питання.



уточніть чи дійсно ви бажаєте, щоб ми розпочали ваш запит?

(Якшо так вам необхідно вашу картку sportbank поповнити на суму у розмірі 19 доларів). Гм, мені заявили, щоб почати провадження, треба закинути на рахунок 300 грн.Типу аванс(?).Нащо це робити, коли там є 30кГрн (кредитних), так і не пояснили.Окрім того, 300 грн у сабжа це 19 ЮСД(?)якщо перевірка даних буде не на вашу користь то потрібно буде сплатити за неї 19 доларів, це орієнтовно 300грн повинно бути на вашому рахунку, щоб ми могли розпочати опрацьовувати ваше питання.уточніть чи дійсно ви бажаєте, щоб ми розпочали ваш запит?(Якшо так вам необхідно вашу картку sportbank поповнити на суму у розмірі 19 доларів).

Надо было сказать, что на карте уже есть необходимая сумма - можете начинать. Надо было сказать, что на карте уже есть необходимая сумма - можете начинать. ol_zy

Повідомлень: 7419 З нами з: 20.01.15 Подякував: 447 раз. Подякували: 782 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 сер, 2022 20:43 TipTop написав: посетитель написав: колцентр озвучили суму 300 грн. колцентр озвучили суму 300 грн.



Гм, мені заявили, щоб почати провадження, треба закинути на рахунок 300 грн.

Типу аванс(?).

Нащо це робити, коли там є 30кГрн (кредитних), так і не пояснили.

Окрім того, 300 грн у сабжа це 19 ЮСД(?)





якщо перевірка даних буде не на вашу користь то потрібно буде сплатити за неї 19 доларів, це орієнтовно 300грн повинно бути на вашому рахунку, щоб ми могли розпочати опрацьовувати ваше питання.



уточніть чи дійсно ви бажаєте, щоб ми розпочали ваш запит?

(Якшо так вам необхідно вашу картку sportbank поповнити на суму у розмірі 19 доларів). Гм, мені заявили, щоб почати провадження, треба закинути на рахунок 300 грн.Типу аванс(?).Нащо це робити, коли там є 30кГрн (кредитних), так і не пояснили.Окрім того, 300 грн у сабжа це 19 ЮСД(?)якщо перевірка даних буде не на вашу користь то потрібно буде сплатити за неї 19 доларів, це орієнтовно 300грн повинно бути на вашому рахунку, щоб ми могли розпочати опрацьовувати ваше питання.уточніть чи дійсно ви бажаєте, щоб ми розпочали ваш запит?(Якшо так вам необхідно вашу картку sportbank поповнити на суму у розмірі 19 доларів). сказали про 300 грн.і все.На карті ноль, щось закинуть на картку не казали .Ні про які долари теж нічого не казали. сказали про 300 грн.і все.На карті ноль, щось закинуть на картку не казали .Ні про які долари теж нічого не казали. посетитель Повідомлень: 522 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 67 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 217218219220 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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