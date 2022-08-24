Amethyst
Відсотки не відобразилися та не нарахувалися. І з третьої спроби це визнала підтримка
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 сер, 2022 14:20
Amethyst
Відсотки не відобразилися та не нарахувалися. І з третьої спроби це визнала підтримка
Додано: Вів 23 сер, 2022 14:30
Додано: Сер 24 сер, 2022 06:17
Re: Sportbank
А кредлим кто-то уже пробовал повышать?
А то при получении карты обрезал себе лимит до 5К, а теперь (когда остальные банки сами обрезали) неплохо было бы, чтобы хоть где-то был нормального размера.
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