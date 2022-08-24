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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 218219220221

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.2 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
60%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 14:20

Amethyst

Відсотки не відобразилися та не нарахувалися. І з третьої спроби це визнала підтримка
pavel_good
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Повідомлень: 359
З нами з: 19.06.08
Подякував: 7 раз.
Подякували: 94 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 14:30

  pavel_good написав:Amethyst

Відсотки не відобразилися та не нарахувалися. І з третьої спроби це визнала підтримка

Хм. Тоді просто чекайте. Саппорт чуток тупить у них, но діло робить (
Кожень день мона у Вайбері запитувати-перевіряти 8)
Amethyst
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Повідомлень: 2951
З нами з: 05.05.21
Подякував: 181 раз.
Подякували: 543 раз.
 
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7
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 06:17

Re: Sportbank

А кредлим кто-то уже пробовал повышать?

А то при получении карты обрезал себе лимит до 5К, а теперь (когда остальные банки сами обрезали) неплохо было бы, чтобы хоть где-то был нормального размера.
Slx
 
Повідомлень: 978
З нами з: 23.07.18
Подякував: 311 раз.
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  #<1 ... 218219220221
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