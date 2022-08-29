RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sportbank

Sportbank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 218219220221

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.2 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
60%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 14:20

Amethyst

Відсотки не відобразилися та не нарахувалися. І з третьої спроби це визнала підтримка
pavel_good
Аватар користувача
 
Повідомлень: 359
З нами з: 19.06.08
Подякував: 7 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 14:30

  pavel_good написав:Amethyst

Відсотки не відобразилися та не нарахувалися. І з третьої спроби це визнала підтримка

Хм. Тоді просто чекайте. Саппорт чуток тупить у них, но діло робить (
Кожень день мона у Вайбері запитувати-перевіряти 8)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3016
З нами з: 05.05.21
Подякував: 185 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 06:17

Re: Sportbank

А кредлим кто-то уже пробовал повышать?

А то при получении карты обрезал себе лимит до 5К, а теперь (когда остальные банки сами обрезали) неплохо было бы, чтобы хоть где-то был нормального размера.
Slx
 
Повідомлень: 982
З нами з: 23.07.18
Подякував: 317 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 15:30

колеги, про всяк випадок перепитаю: СЕП назовні із картки спорта - безкоміс і овер 30К ? (в тарифах, які в додатку, про ліміти на СЕП і коміс інфа не вказана).
про п2п в межах 30К/міс прочитав раніше :)
Дякую.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2041
З нами з: 27.02.19
Подякував: 847 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 17:12

  stas_rst написав:СЕП назовні із картки спорта - безкоміс і овер 30К ?

Так, особисто слав 70к одним платежем - без питань. На гілці були сигнали, що часом СЕП не миттєвий і може навіть на наступний день піти, тому варто на це зважати, хоча сам я з таким не стикався.
klug
 
Повідомлень: 7328
З нами з: 18.08.14
Подякував: 312 раз.
Подякували: 1031 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 19:29

  stas_rst написав:колеги, про всяк випадок перепитаю: СЕП назовні із картки спорта - безкоміс і овер 30К ? (в тарифах, які в додатку, про ліміти на СЕП і коміс інфа не вказана).
про п2п в межах 30К/міс прочитав раніше :)
Дякую.

https://sportbank.ua/tarify
J
 
Повідомлень: 5356
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 218219220221
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, maxprofit і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.