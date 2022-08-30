Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 сер, 2022 14:20
Amethyst Відсотки не відобразилися та не нарахувалися. І з третьої спроби це визнала підтримка
pavel_good
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Додано: Вів 23 сер, 2022 14:30
pavel_good написав: Amethyst
Відсотки не відобразилися та не нарахувалися. І з третьої спроби це визнала підтримка
Хм. Тоді просто чекайте. Саппорт чуток тупить у них, но діло робить (
Кожень день мона у Вайбері запитувати-перевіряти
Amethyst
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Додано: Сер 24 сер, 2022 06:17
А кредлим кто-то уже пробовал повышать?
А то при получении карты обрезал себе лимит до 5К, а теперь (когда остальные банки сами обрезали) неплохо было бы, чтобы хоть где-то был нормального размера.
Slx
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Додано: Пон 29 сер, 2022 15:30
колеги, про всяк випадок перепитаю: СЕП назовні із картки спорта - безкоміс і овер 30К ? (в тарифах, які в додатку, про ліміти на СЕП і коміс інфа не вказана).
про п2п в межах 30К/міс прочитав раніше :) Дякую.
stas_rst
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Додано: Пон 29 сер, 2022 17:12
stas_rst написав:
СЕП назовні із картки спорта - безкоміс і овер 30К ?
Так, особисто слав 70к одним платежем - без питань. На гілці були сигнали, що часом СЕП не миттєвий і може навіть на наступний день піти, тому варто на це зважати, хоча сам я з таким не стикався.
klug
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Додано: Пон 29 сер, 2022 19:29
stas_rst написав:
колеги, про всяк випадок перепитаю: СЕП назовні із картки спорта - безкоміс і овер 30К ? (в тарифах, які в додатку, про ліміти на СЕП і коміс інфа не вказана).
про п2п в межах 30К/міс прочитав раніше
Дякую.
https://sportbank.ua/tarify
J
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Додано: Пон 29 сер, 2022 21:45
J написав: stas_rst написав:
колеги, про всяк випадок перепитаю: СЕП назовні із картки спорта - безкоміс і овер 30К ? (в тарифах, які в додатку, про ліміти на СЕП і коміс інфа не вказана).
про п2п в межах 30К/міс прочитав раніше
Дякую.
https://sportbank.ua/tarify
Марна справа - люди ту таблицю сприймають так, ніби треба 10 тензорів перемножити.
klug
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Додано: Вів 30 сер, 2022 00:53
Дякую за коментарі, Klug і J
Табличку на сайті не бачив, тільки в додатку вижимку.
Вивчу
stas_rst
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