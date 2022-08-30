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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 218219220221

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.2 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
60%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 14:20

Amethyst

Відсотки не відобразилися та не нарахувалися. І з третьої спроби це визнала підтримка
pavel_good
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 14:30

  pavel_good написав:Amethyst

Відсотки не відобразилися та не нарахувалися. І з третьої спроби це визнала підтримка

Хм. Тоді просто чекайте. Саппорт чуток тупить у них, но діло робить (
Кожень день мона у Вайбері запитувати-перевіряти 8)
Amethyst
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Повідомлень: 3016
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 06:17

Re: Sportbank

А кредлим кто-то уже пробовал повышать?

А то при получении карты обрезал себе лимит до 5К, а теперь (когда остальные банки сами обрезали) неплохо было бы, чтобы хоть где-то был нормального размера.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 15:30

колеги, про всяк випадок перепитаю: СЕП назовні із картки спорта - безкоміс і овер 30К ? (в тарифах, які в додатку, про ліміти на СЕП і коміс інфа не вказана).
про п2п в межах 30К/міс прочитав раніше :)
Дякую.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 17:12

  stas_rst написав:СЕП назовні із картки спорта - безкоміс і овер 30К ?

Так, особисто слав 70к одним платежем - без питань. На гілці були сигнали, що часом СЕП не миттєвий і може навіть на наступний день піти, тому варто на це зважати, хоча сам я з таким не стикався.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 19:29

  stas_rst написав:колеги, про всяк випадок перепитаю: СЕП назовні із картки спорта - безкоміс і овер 30К ? (в тарифах, які в додатку, про ліміти на СЕП і коміс інфа не вказана).
про п2п в межах 30К/міс прочитав раніше :)
Дякую.

https://sportbank.ua/tarify
J
 
Повідомлень: 5358
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 21:45

  J написав:
  stas_rst написав:колеги, про всяк випадок перепитаю: СЕП назовні із картки спорта - безкоміс і овер 30К ? (в тарифах, які в додатку, про ліміти на СЕП і коміс інфа не вказана).
про п2п в межах 30К/міс прочитав раніше :)
Дякую.

https://sportbank.ua/tarify

Марна справа - люди ту таблицю сприймають так, ніби треба 10 тензорів перемножити.
klug
 
Повідомлень: 7329
З нами з: 18.08.14
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 00:53

Re: Sportbank

Дякую за коментарі, Klug і J :)
Табличку на сайті не бачив, тільки в додатку вижимку.
Вивчу :)
stas_rst
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Повідомлень: 2042
З нами з: 27.02.19
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