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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 219220221222

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.2 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
60%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 22:03

  isen написав:СЭП из спорта сегодня так и не зашёл на ТАС... Поддержка рассказывает про три дня...

Вы уверены, что не зашёл? В ТАС давно проблемы с обновлением баланса по счёту. Но задолженность обнуляется. Проходил, было такое же. Тут нет никакого СЭП. Это внутрибанк, ходит мгновенно.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 22:05

  Мизантрóп написав:
  isen написав:СЭП из спорта сегодня так и не зашёл на ТАС... Поддержка рассказывает про три дня...

имеют право,особенно если сумма крупная :wink: Спорт не ТАСи?

Сумма без малого 300 грн))) завтра если чё повторю с другова банка
isen
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 22:31

  isen написав:
  Мизантрóп написав:
  isen написав:СЭП из спорта сегодня так и не зашёл на ТАС... Поддержка рассказывает про три дня...

имеют право,особенно если сумма крупная :wink: Спорт не ТАСи?

Сумма без малого 300 грн))) завтра если чё повторю с другова банка

Да проверьте pdf-Выписку Таси. Там все уже есть :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 23:06

  Мизантрóп написав:
  isen написав:СЭП из спорта сегодня так и не зашёл на ТАС... Поддержка рассказывает про три дня...

имеют право,особенно если сумма крупная :wink: Спорт не ТАСи?

Внутріншньобанк має ходити тим же днем. 3 дні - це на переказ між різними банками.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 23:27

Да проверьте pdf-Выписку Таси. Там все уже есть :)[/quote]
Проверил выписку.. таки зашёл. И как теперь жить)) с этим кривым отображением баланса по карте в ТАС2Ю)...сепил с укрсиба на днях все отображалось нормально. И когда теперь баланс начнёт правильно показываться по карте?
isen
 
Повідомлень: 542
З нами з: 21.12.15
Подякував: 91 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 23:41

Работайте вслепую, как Дельта учила )
Amethyst
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Повідомлень: 3029
З нами з: 05.05.21
Подякував: 185 раз.
Подякували: 559 раз.
 
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  #<1 ... 219220221222
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