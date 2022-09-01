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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 сер, 2022 22:03
isen написав:
СЭП из спорта сегодня так и не зашёл на ТАС... Поддержка рассказывает про три дня...
Вы уверены, что не зашёл? В ТАС давно проблемы с обновлением баланса по счёту. Но задолженность обнуляется. Проходил, было такое же. Тут нет никакого СЭП. Это внутрибанк, ходит мгновенно.
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Додано: Вів 30 сер, 2022 22:05
Мизантрóп написав: isen написав:
СЭП из спорта сегодня так и не зашёл на ТАС... Поддержка рассказывает про три дня...
имеют право,особенно если сумма крупная
Спорт не ТАСи?
Сумма без малого 300 грн))) завтра если чё повторю с другова банка
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Додано: Вів 30 сер, 2022 22:31
isen написав: Мизантрóп написав: isen написав:
СЭП из спорта сегодня так и не зашёл на ТАС... Поддержка рассказывает про три дня...
имеют право,особенно если сумма крупная
Спорт не ТАСи?
Сумма без малого 300 грн))) завтра если чё повторю с другова банка
Да проверьте pdf-Выписку Таси. Там все уже есть
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Додано: Вів 30 сер, 2022 23:06
Мизантрóп написав: isen написав:
СЭП из спорта сегодня так и не зашёл на ТАС... Поддержка рассказывает про три дня...
имеют право,особенно если сумма крупная
Спорт не ТАСи?
Внутріншньобанк має ходити тим же днем. 3 дні - це на переказ між різними банками.
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Додано: Вів 30 сер, 2022 23:27
Да проверьте pdf-Выписку Таси. Там все уже есть
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Проверил выписку.. таки зашёл. И как теперь жить)) с этим кривым отображением баланса по карте в ТАС2Ю)...сепил с укрсиба на днях все отображалось нормально. И когда теперь баланс начнёт правильно показываться по карте?
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Додано: Вів 30 сер, 2022 23:41
Работайте вслепую, как Дельта учила )
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Додано: Сер 31 сер, 2022 06:40
у ТАС даже назначение платежа в выписке и в ИБ разное отображается
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Додано: Чет 01 вер, 2022 08:48
А чего все молчат, что у Спортбанка выбор категорий кешбэка опять появился?
И банковских, и партнерских.
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