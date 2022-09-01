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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 вер, 2022 17:35
lloydbanksua написав: klug написав: Искатель написав:
А чего все молчат, что у Спортбанка выбор категорий кешбэка опять появился?
И банковских, и партнерских.
Чому Ви вирішили, що хтось інший зобов'язаний це зробити? Ви побачили щось цікаве? - Напишіть про це.
В тому-то і справа, що цікавого там нічого не має, особливо, коли є ПУМБ/Алла/Піреус.
І коли в пумба відсутній кб від банку взагалі..
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