lloydbanksua написав:
В тому-то і справа, що цікавого там нічого не має, особливо, коли є ПУМБ/Алла/Піреус.
І коли в пумба відсутній кб від банку взагалі..
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 вер, 2022 17:35
І коли в пумба відсутній кб від банку взагалі..
Додано: П'ят 09 вер, 2022 08:20
якийсь глюк
Запускаю сьогодні аплікуху, запросило номер телефону.
Ввожу, пише: дуже багато спроб.
Переустановка не допомогла, те ж саме.
Хтось стикався?
У всіх норм працює?
Додано: П'ят 09 вер, 2022 08:26
Re: Sportbank
Ні.
Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:10
Re: Sportbank
ScaryBee, аналогично. В добавок ещё нельзя снять средства с Рюкзака — платёж отклоняется. Поддержка взяла тайм-аут.
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