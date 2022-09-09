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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 220221222223

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.2 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
60%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 17:35

  lloydbanksua написав:
  klug написав:
  Искатель написав:А чего все молчат, что у Спортбанка выбор категорий кешбэка опять появился?
И банковских, и партнерских.

Чому Ви вирішили, що хтось інший зобов'язаний це зробити? Ви побачили щось цікаве? - Напишіть про це.

В тому-то і справа, що цікавого там нічого не має, особливо, коли є ПУМБ/Алла/Піреус.

І коли в пумба відсутній кб від банку взагалі..
vadlme
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 08:20

якийсь глюк :(
Запускаю сьогодні аплікуху, запросило номер телефону.
Ввожу, пише: дуже багато спроб.
Переустановка не допомогла, те ж саме.

Хтось стикався?
У всіх норм працює?
ScaryBee
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 08:26

Re: Sportbank

Ні.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:10

Re: Sportbank

ScaryBee, аналогично. В добавок ещё нельзя снять средства с Рюкзака — платёж отклоняется. Поддержка взяла тайм-аут.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:51

Re: Sportbank

зашел,работает,даже % рюкзака зашли
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 11:08

вже все працює
ScaryBee
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