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Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 вер, 2022 17:35
lloydbanksua написав: klug написав: Искатель написав:
А чего все молчат, что у Спортбанка выбор категорий кешбэка опять появился?
И банковских, и партнерских.
Чому Ви вирішили, що хтось інший зобов'язаний це зробити? Ви побачили щось цікаве? - Напишіть про це.
В тому-то і справа, що цікавого там нічого не має, особливо, коли є ПУМБ/Алла/Піреус.
І коли в пумба відсутній кб від банку взагалі..
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 08:20
якийсь глюк
Запускаю сьогодні аплікуху, запросило номер телефону.
Ввожу, пише: дуже багато спроб.
Переустановка не допомогла, те ж саме.
Хтось стикався?
У всіх норм працює?
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 08:26
Ні.
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 09:10
ScaryBee, аналогично. В добавок ещё нельзя снять средства с Рюкзака — платёж отклоняется. Поддержка взяла тайм-аут.
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 10:51
зашел,работает,даже % рюкзака зашли
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 11:08
вже все працює
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 14:12
Не працює
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:06
Валютних карт і конвераційних депозитів не планується?
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Alexey_k9
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 16:26
Alexey_k9 написав:
Валютних карт і конвераційних депозитів не планується?
Чим ізя не догодив? Навряд через Саприкіна охочіше видаватимуть ніж через Ганну Сергіївну.
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klug
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