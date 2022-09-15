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Обслуговування в українських
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Sportbank

Sportbank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sportbank 3.2 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
60%
6
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 12:38

Re: Sportbank

Andrew75, вопрос задан неправильно.

Комісійна винагорода за переказ коштів (власні кошти):
  • перерахування на картки інших банків та картки банку за межами проекту sportbank:
    • здійснення у мобільному додатку sportbank: не тарифікується 10 разів на місяць, але не більше 30 тис. грн у місяць, далі -– 2 % від суми операції + 5 грн**

      ** Цей тариф діє на картки "sportbank" і "sport біла" як один для обох карток. Якщо у клієнта тільки картка "sportbank", то тільки для неї.
  • перерахування на рахунки, що відкриті в інших банках України не тарифікується

Всё в тарифах указано https://sportbank.ua/tarify
А вот сами лимиты на вывод, то уже в поддержке можно узнать. :arrow:
Howl
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  #<1 ... 221222223224
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