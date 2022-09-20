Комісійна винагорода за переказ коштів (власні кошти):
- перерахування на картки інших банків та картки банку за межами проекту sportbank:
- здійснення у мобільному додатку sportbank: не тарифікується 10 разів на місяць, але не більше 30 тис. грн у місяць, далі -– 2 % від суми операції + 5 грн**
** Цей тариф діє на картки "sportbank" і "sport біла" як один для обох карток. Якщо у клієнта тільки картка "sportbank", то тільки для неї.
- здійснення у мобільному додатку sportbank: не тарифікується 10 разів на місяць, але не більше 30 тис. грн у місяць, далі -– 2 % від суми операції + 5 грн**
- перерахування на рахунки, що відкриті в інших банках України не тарифікується
Всё в тарифах указано
А вот сами лимиты на вывод, то уже в поддержке можно узнать.